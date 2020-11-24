Vận tài khí tăng chạm đỉnh trong 3 năm tới, 4 con giáp làm chơi hưởng thiệt, nhà xe có đủ

Tâm linh - Tử vi 24/11/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp may mắn vận khí tăng chạm đỉnh trong 3 năm tới, làm một hưởng mười, sương sương cũng giàu có ngút trời, có đủ nhà đủ xe.

Tuổi Tuất

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Tuất là con giáp may mắn, tài vận đỏ rực - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, đường tài lộc của bạn đỏ rực chạm đỉnh, tiền trong túi cứ vơi rồi lại đầy. Bạn có vận tài lộc dồi dào, vượng sắc, làm ít nhưng hưởng lộc khủng. Những người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh nên tiền bạc tăng lên đều đều. Dự án bạn đang phụ trách cũng khá hanh thông, như ý giúp bản mệnh có một khoảng thời gian thoải mái, tha hồ tận hưởng sự giàu sang, vinh hoa phú quý.

Tuổi Mão

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Mão được đánh giá cao tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão được đánh giá cao về tài giao tiếp. Bạn đi đến đâu là được yêu mến đến đó vì sự nhiệt tình, làm việc chăm chỉ. Trong công việc, bạn được cấp trên yêu mến, trọng dụng nên thoải mái thể hiện tài năng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn, vận trình như hổ mọc thêm cánh, cứ giàu lại càng giàu hơn. Hiệu suất làm việc của bạn được đánh giá khá cao. Không chỉ tài vận, công việc của bạn cũng có nhiều tin vui, đồng nghiệp bắt đầu có cái nhìn ấn tượng hơn vì sự giỏi giang hơn người của bạn.

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Thìn được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Được sao may mắn chiếu mệnh nên công việc, tài chính của bạn được nâng đỡ, làm một được hưởng gấp trăm lần. Những khoản lợi nhuận làm ăn hay lương thưởng đều đạt được thành công như mong đợi. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong thời điểm này.

Tuổi Mùi

Vừa được Thần Tài chiếu mệnh, vừa được sao may mắn soi đường dẫn lối, bạn trở thành con giáp giàu có nhất trong thời điểm này. Công việc thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Cũng không vướng phải nhiều chuyện buồn. Mọi xui xẻo đều được hóa giải trong chớp mắt mà không sợ ai cản đường thăng tiến như thời gian trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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