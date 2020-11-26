5 con giáp không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang, nổi bần bật như sao sáng khiến đàn ông chói mắt

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nổi bật, sáng như sao khiến cánh mày râu điêu đứng. Bạn không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, sắc nước hương trời mà còn có tài năng khiến nhiều người nể phục. Những người tuổi Dần thường được quý nhân nâng đỡ. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, bạn ít rơi vào tình cảnh khó khăn. Vận trình của bạn khá vượng, làm một tiêu mười không lo túng thiếu.

Bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, có sức hút dữ dội nên được nhiều người yêu mến. Dần đi đến đâu là nổi bật đến đó nên được nhiều người để mắt đến. Những người tuổi Dần khá đào hoa, có tính cách tự lập nên được nhiều người săn đón theo đuổi. Nói chung bạn tài sắc vẹn toàn khiến ai gặp cũng thích.

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp nữ có vận trình sáng chói, tiền bạc hanh thông, thuận lợi. Bạn có tính tự lập cao, mạnh mẽ nên có thể giữ nhiều chức vụ cao. Sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng, càng lớn tuổi càng có được cuộc sống vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng.

Tý có tài và xinh đẹp không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tý được đánh giá khá cao về tài năng, được quý nhân nâng đỡ nên không rơi vào cảnh thiếu thốn. Bạn khá khôn khéo trong giao tiếp nên đi đến đâu là nổi bật đến đó, được nhiều người chú ý. Nhất là trong chuyện tình cảm, bạn đào hoa nhận được khá nhiều lời tỏ tình.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp xinh đẹp, có vẻ ngoài sắc nước hương trời. Bên cạnh đó còn có tài xử lý công việc, kiếm tiền nên được nhiều người nể phục. Nữ tuổi Mùi độc thân có nhiều ong bướm vây quanh. Nữ tuổi Mùi có gia đình được chồng yêu mến, có tiếng nói trong gia đình. Những người tuổi Mùi luôn mang may mắn đến cho người khác. Bạn không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, có cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Thân

Thân có bản lĩnh cao ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Thân có sức sống mãnh liệt, kiên cường nên dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hạ gục được bạn. Bạn là người phụ nữ bản lĩnh, có tài kiếm tiền, thăng tiến lên vị trí cao nhất. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng và đặc biệt hơn về bạn, hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những công việc được giao.

Tuổi Thìn

Vận tài chính của Thìn ổn định, cứ tăng lên đều đều, không gặp bất cứ khó khăn gì. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng xử lý công việc, giao tiếp. Không chỉ giỏi giang, bạn còn có vẻ ngoài ưa nhìn nên thường là tâm điểm của nhiều người. Bạn đi đến đâu là nổi bật, sáng như sao đến đó khiến nhiều người phải chói mắt, luôn miệng thán phục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm