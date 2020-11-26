5 con giáp không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang, nổi bần bật như sao sáng khiến đàn ông chói mắt

Tâm linh - Tử vi 26/11/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp nữ không chỉ sắc nước hương trời mà còn giỏi giang vượt trội khiến đàn ông say đắm từ ánh nhìn đầu tiên, mê mệt không dứt ra được.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nổi bật, sáng như sao khiến cánh mày râu điêu đứng. Bạn không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, sắc nước hương trời mà còn có tài năng khiến nhiều người nể phục. Những người tuổi Dần thường được quý nhân nâng đỡ. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, bạn ít rơi vào tình cảnh khó khăn. Vận trình của bạn khá vượng, làm một tiêu mười không lo túng thiếu.

con giap nu 1
Dần được nhiều người chú ý vì vẻ ngoài hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, có sức hút dữ dội nên được nhiều người yêu mến. Dần đi đến đâu là nổi bật đến đó nên được nhiều người để mắt đến. Những người tuổi Dần khá đào hoa, có tính cách tự lập nên được nhiều người săn đón theo đuổi. Nói chung bạn tài sắc vẹn toàn khiến ai gặp cũng thích.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp nữ có vận trình sáng chói, tiền bạc hanh thông, thuận lợi. Bạn có tính tự lập cao, mạnh mẽ nên có thể giữ nhiều chức vụ cao. Sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng, càng lớn tuổi càng có được cuộc sống vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng.

con giap nu 2
Tý có tài và xinh đẹp không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Tý được đánh giá khá cao về tài năng, được quý nhân nâng đỡ nên không rơi vào cảnh thiếu thốn. Bạn khá khôn khéo trong giao tiếp nên đi đến đâu là nổi bật đến đó, được nhiều người chú ý. Nhất là trong chuyện tình cảm, bạn đào hoa nhận được khá nhiều lời tỏ tình.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp xinh đẹp, có vẻ ngoài sắc nước hương trời. Bên cạnh đó còn có tài xử lý công việc, kiếm tiền nên được nhiều người nể phục. Nữ tuổi Mùi độc thân có nhiều ong bướm vây quanh. Nữ tuổi Mùi có gia đình được chồng yêu mến, có tiếng nói trong gia đình. Những người tuổi Mùi luôn mang may mắn đến cho người khác. Bạn không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, có cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Thân

con giap nu 3
Thân có bản lĩnh cao ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Thân có sức sống mãnh liệt, kiên cường nên dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hạ gục được bạn. Bạn là người phụ nữ bản lĩnh, có tài kiếm tiền, thăng tiến lên vị trí cao nhất. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng và đặc biệt hơn về bạn, hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những công việc được giao.

Tuổi Thìn

Vận tài chính của Thìn ổn định, cứ tăng lên đều đều, không gặp bất cứ khó khăn gì. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng xử lý công việc, giao tiếp. Không chỉ giỏi giang, bạn còn có vẻ ngoài ưa nhìn nên thường là tâm điểm của nhiều người. Bạn đi đến đâu là nổi bật, sáng như sao đến đó khiến nhiều người phải chói mắt, luôn miệng thán phục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 con giáp cầu một được mười, nhà không có gì ngoài tiền chỉ trong một đêm ngủ dậy

4 con giáp cầu một được mười, nhà không có gì ngoài tiền chỉ trong một đêm ngủ dậy

Dưới đây là những con giáp giàu có, cầu một được mười, nhà không có gì ngoài tiền, tha hồ mua sắm, tiêu xài không lo nghĩ chỉ trong một đêm khiến thiên hạ ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp xinh đẹp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới