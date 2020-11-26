4 con giáp nữ là ‘Thần Tài’ của chồng, mang đến tiền tỷ, lộc lá tràn trề cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 26/11/2020 13:00

Dưới đây là những con giáp nữ cực may mắn, có thể mang đến nguồn tiền khủng cho gia đình, giúp chồng ăn nên làm ra, gia đạo ngày càng hưng thịnh hơn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi là con giáp nữ giỏi giang, may mắn. Bạn không chỉ có công việc ổn định, lương thưởng tăng đều mà còn giúp chồng ăn nên làm ra. Hợi khá thẳng tính, ai khi tiếp xúc lần đầu tiên với bạn cũng cảm thấy khó gần nhưng rồi càng yêu mến bạn hơn. Bạn khá nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác nên được yêu mến.

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Hợi là con giáp nữ giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Ở ngoài, bạn được nhiều người nể phục vì giỏi giang giải quyết công việc khó khăn. Ở nhà, bạn là người vợ người mẹ vô cùng hoàn hảo giúp công danh của chồng phất lên. Nói chung đàn ông nào lấy được người vợ tuổi Hợi là phúc đức ba đời, lộc lá tiêu hoài không hết.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp thông minh, đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Bạn mang mệnh nữ vương nên giúp gia đình giàu có, hưng thịnh. Ai có người thân tuổi Sửu sẽ có cuộc sống ấm no, không lo thiếu trước hụt sau hay trục trặc về chuyện tiền bạc.

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Sửu được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tính tình ôn hòa nên có thể giải quyết được nhiều chuyện mâu thuẫn trong công việc lẫn gia đình. Nói chung nhà nào có người phụ nữ tuổi Sửu không khí lúc nào cũng ấm cúng, tiền bạc thì tràn trề tiêu hoài không hết.

Tuổi Mùi

Mùi khá thân thiện, nhiệt tình nên được nhiều người yêu mến. Bạn được đánh giá là người khiêm tốn, có chí tiến thủ nên có thể giữ chức vụ lớn. Nữ tuổi Mùi có khả năng kiếm tiền không thua gì đàn ông nên tiếng nói được xem trọng trong gia đình.

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Mùi là người vợ người mẹ hoàn hảo nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà, bạn là người phụ nữ giỏi giang, có thể quán xuyến mọi việc để chồng yên tâm công tác. Ở bên ngoài, bạn cũng khá tài tình trong chuyện giải quyết các vấn đề khó khăn trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục.

Tuổi Dần

Dần được đánh giá khá cao về tài năng ứng xử cũng như làm việc của mình. Bạn là con giáp thông minh, giỏi giang, học một hiểu mười và khả năng được công nhận. Những người tuổi Dần có số vượng phu ích tử, giúp chồng ăn nên làm ra, con cái ngoan ngoãn học hỏi.

Nói chung ai có được người tuổi Dần làm vợ, gia đạo sẽ hanh thông, thuận lợi. Vận tài chính trong gia đình cứ tăng lên đều đều tiêu xài không hết, cả đời sống trong nhung lụa, phú quý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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