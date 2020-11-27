6 con giáp hao tài tán lộc, bị tiểu nhân cướp công cướp sức trong 10 ngày tới tính từ hôm nay

Tâm linh - Tử vi 27/11/2020 13:20

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, đen đủi đủ đường gặp nhiều chuyện trục trặc trong tiền bạc, không những vậy còn bị tiểu nhân cướp công trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

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Dần là con giáp xui xẻo rước họa vào mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Dần cẩn thận ôm họa vào người, bị tiểu nhân cướp công, cản đường trong thời điểm này. Trong công việc, bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận đừng làm mích lòng ai. Bên cạnh đó cũng đừng lo chuyện bao đồng kẻo ôm họa vào người. Hãy hết sức thận trọng, quan tâm đến sức khỏe để không mắc nhiều bệnh vặt, tránh ảnh hưởng đến những công việc đang phụ trách.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp xui xẻo, gặp nhiều họa trong 10 ngày tới kể từ ngày hôm nay. Những việc bạn phụ trách đều xảy ra nhiều sai sót, trục trặc không thể giải quyết được. Công việc gặp nhiều chuyện buồn nên tinh thần của bạn cũng sa sút, mệt mỏi không yên.

Trong chuyện tình cảm, bạn và đối phương không có nhiều thời gian dành cho nhau nên xảy ra nhiều cãi vã. Bạn và người ấy mâu thuẫn gay gắt nên ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần làm việc.

Tuổi Ngọ

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Ngọ vướng vận đen đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ là con giáp đen đủi, gặp nhiều họa lớn nhỏ trong thời điểm này. Bạn bắt tay vào làm việc gì cũng gặp trục trặc, mệt mỏi không yên tâm. Bên cạnh đó còn có kẻ cướp công sức làm việc của bạn khiến tinh thần vô cùng sa sút. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hãm hại, chơi xấu khá nhiều. Vì vậy hãy hết sức thận trọng, đừng làm ơn mắc oán rước họa vào mình.

Tuổi Mão

Mão không tập trung vào công việc nên gây ra nhiều sai sót. Bạn bị tiểu nhân chọc phá nên vận trình gặp khá nhiều chuyện buồn, không có tinh thần giải quyết công việc được giao. Trong thời điểm này, bạn kiếm ít tiền nhưng phung phí quá nhiều khiến vận tiền bạc giảm sút. Thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi nhưng không ai tin tưởng cho mượn.

Tuổi Tý

Tý nên học cách lắng nghe nhiều hơn, đừng tự làm theo ý mình gây ảnh hưởng đến công việc. Trong tập thể, bạn nên hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút để không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nên cẩn thận lời ăn tiếng nói để không khiến đồng nghiệp có cái nhìn xấu về bạn.

Tuổi Thìn

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Thìn mắc sai lầm trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Thìn mắc nhiều sai lầm lớn khiến cấp trên không ưng ý về cách làm việc của bạn. Người làm ăn kinh doanh gặp phải đối tác làm ăn oái oăm khiến bản thân mệt mỏi, đau đầu. Người làm công ăn lương làm nhiều, tăng ca thường xuyên nhưng công sức không được công nhận. Những việc bạn phụ trách trong thời điểm này xảy ra nhiều trục trặc, không thể giải quyết êm đẹp được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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