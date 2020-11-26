Nhìn tướng mạo đoán tính cách, đàn ông sở hữu 6 đặc điểm này đáng để phụ nữ giao phó cả đời

Lấy chồng là chuyện hệ trọng trong đời người phụ nữ. Bên cạnh việc xem xét nhân phẩm, quan điểm sống thì tướng mạo cũng phần nào nói lên tương lai, số mệnh của một người đàn ông.

Theo nhân tướng học , những người đàn ông có trán tròn đầy sẽ có tiền đồ tươi sáng, công việc thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, những người có nét tướng này cũng rất thông minh, chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc và là người cha tốt cho con.

Đây đích thị là tướng mạo của đàn ông trung thực, rộng rãi, lời nói và việc làm đáng tin cậy. Nếu cần một người đàn ông có thể che chở suốt cả đời, người có tướng mạo như thế này chính là sự lựa chọn hàng đầu.

Đàn ông với đôi mắt có thần: Kiên trì, có chủ kiến

Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, người đàn ông với ánh mắt kiên định và có thần sẽ khiến người đối dện bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Đàn ông sở hữu đôi mắt có thần là người có chủ kiến - Ảnh minh họa: Internet

Nam giới sở hữu đôi mắt to hay nhỏ không quan trọng, điều quan trọng là phải có đôi mắt sáng, thần thái. Người có đặc điểm này thường là kiểu người biết gây dựng sự nghiệp, làm chủ gia đình, gặp chuyện khó khăn không dễ dàng nản lòng.

Ngược lại, nếu là người có đôi mắt lờ đờ, thiếu sinh khí, sự nghiệp thường không thông thuận, tài vận bình thượng.

Đàn ông với cánh mũi dày, sống mũi thẳng: Giỏi quản lý tài chính

Mỗi khi quan sát tướng mạo đàn ông, người ta thường quan sát tướng mũi. Nam giới có sống mũi thẳng rất tinh tế, là một người sống chính trực, đàng hoàng. Cánh mũi dày, đầy đặn thường có tiềm năng tài chính tốt. Anh ta là một người biết kinh doanh, biết cách đầu tư và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Hơn hết, bên cạnh họ thường sẽ có bạn bè và quý nhân phù trợ.

Người có sống mũi thẳng, cánh mũi dày là người giỏi quản lý tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có cằm vuông, đầy đặn: Biết lo lắng cho gia đình

Nam giới có cằm vuông, đầy đặn thường là kiểu người chu đáo, biết lo nghĩ cho gia đình và trọng chữ tín. Trong quan hệ xã hội, anh ta là mội người khéo léo, biết cách lấy lòng những người xung quanh.

Tướng mạo của người đàn ông biết lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, người đàn ông sở hữu nét tướng mạo này còn thể hiện anh ta là người có ý chí phấn đấu, gặp khó khăn không lùi bước, cộng thêm kỹ năng xã giao tốt, những mối quan hệ có được sẽ giúp đỡ anh ta rất nhiều trong sự nghiệp.

Đàn ông có miệng rộng, dày, môi hồng hào: Là người có nguyên tắc

Tướng mạo này trong nhân tướng học còn gọi là tướng miệng rồng. Đàn ông có miệng rồng là đẹp nhất. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của tướng mạo này là hai môi đầy đặn, ngay ngắn, khóe miệng hướng lên trên, màu môi hồng hào, dáng miệng thanh tú. Hướng miệng này thể hiện anh ta là người có địa vị cao trong xã hội, có tài lãnh đạo và quản lý người khác.

Đặc biệt, nam giới sở hữu tướng miệng như thế này còn là người phúc hậu, có sức khỏe tốt. Khẳng định anh ta sẽ là người vừa biết gánh vác chuyện xã hội, vừa có thể đỡ đần cho gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm