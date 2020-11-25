Khi quan hệ nếu đàn ông có 9 dấu hiệu này, khẳng định chàng đã yêu bạn say đắm

Chuyện vợ chồng 25/11/2020 14:11

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ có những biểu hiện rất rõ rệt khi quan hệ. Tinh ý quan sát những điểm này, bạn sẽ nhận ra chàng có phải người đàn ông dành cho mình hay không.

Không giống với phái nữ xem trọng tình yêu hơn tình dục, đàn ông có thể quan hệ tình dục mà không cần tình yêu. Các giáo sư tâm lý học cho biết, nam giới thường bắt đầu tìm đến tình dục vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Điều này khiến nhiều chị em phụ nữ lo lắng, không biết liệu nửa kia có thật sự yêu và trân trọng mình hay không.

Để giành quyền chủ động trong chuyện tình cảm, phụ nữ hãy chú ý một số đặc điểm dưới đây trong lúc quan hệ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra người đàn ông đó yêu mình thật lòng, hay chỉ tìm đến mình vì nhu cầu thể xác.

1. Chàng sẽ hỏi ý kiến của bạn 

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn đặt cảm nhận của bạn lên hàng đầu. Trước mỗi cuộc yêu, chàng sẽ thận trọng hỏi ý kiến và thăm dò thái độ của bạn bằng những động chạm hay những lời âu yếm. Dù cho bạn từ chối, chàng cũng sẽ không cáu gắt hay tức giận. 

Ham muốn của đàn ông thường mạnh hơn phái nữ. Nu chàng tỏ ra kiên nhẫn và tôn trọng cảm nhận của bạn, vậy thì chúc mừng, bạn có một vị trí rất quan trọng trong lòng chàng. 

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Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ đặt cảm nận của bạn lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

2. Chàng luôn bắt đầu với màn dạo đầu dịu dàng

Người đàn ông chỉ tìm đến bạn vì tình dục sẽ tiến thẳng đến bước quan trọng, không quan tâm đến màn dạo đầu. Nếu yêu bạn, đối tác sẽ bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ vuốt ve thân mật và rót vào tai bạn những lời nói âu yếm. Nụ hôn là một trong những dấu hiệu giúp bạn nhận ra tình cảm của đối phương. Một nụ hôn sâu và mãnh liệt không chỉ giúp làm gia tăng ham muốn, đó còn là cách để chàng thể hện chàng yêu bạn nhiều bao nhiêu.

Hãy chú ý vào những cử chỉ nhỏ của chàng. Vì nếu anh ta hời hợt đối với cơ thể bạn, đồng nghĩa với việc anh ta chưa đủ trân trọng bạn như một người yêu.

3. Chàng trao cho bạn những ánh mắt trìu mến

Ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Các nhà tâm lý học và thần kinh học đã chỉ ra rằng, giao tiếp bằng mắt trong cự ly gần là cách thức rất lãng mạn để kết nối bạn và đối tác. Nếu yêu bạn thật lòng, mỗi khi ân ái chàng sẽ thường xuyên trao cho bạn những cái nhìn trìu mến. 

Giao tiếp bằng mắt không chỉ để thể hiện tình cảm mà còn là cách để chàng quan sát cảm xúc của bạn trong suốt cuộc yêu. Vì yêu bạn, chàng sẽ chú ý mỗi một cảm xúc nhỏ, đảm bảo trạng thái của bạn luôn cân bằng và thoải mái nhất có thể.

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Nếu yêu bạn thật lòng, chàng sẽ thường xuyên trao bạn những ánh nhìn trìu mến - Ảnh minh họa: Internet

4. Chàng yêu cả những khuyết điểm của bạn

Những cô nàng xinh đẹp với một cơ thể hoàn hảo không tì vết có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với đàn ông. Nhưng khi yêu thật lòng, đàn ông sẽ không để tâm đến ngoại hình của bạn gái, ngược lại còn yêu cả những khiếm khuyết trên cơ thể bạn. 

Đừng tự ti nếu bạn có một thân hình mũm mĩm, một làn da kém sắc hay những vết rạn trên chân. Trong ánh mắt của người đàn ông đang yêu, bạn chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Cũng đừng tự ti vì sự vụng về trong quá trình ân ái, chàng sẽ không khó chịu mà sẽ từ tốn dẫn dắt bạn, giúp bạn thả lỏng hơn trong khi "yêu".

5. Chàng sẽ muốn đạt "cực khoái" cùng bạn

Đàn ông không yêu thật lòng thường chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh lý, không quan tâm đến trạng thái của đối tác. Ngược lại, nếu có tình cảm thật lòng với bạn, chàng sẽ muốn đồng thời cùng bạn đạt được cực khoái, cùng nhau trải qua cảm xúc thăng hoa nhất, đạt sự đồng điệu trong tâm hồn. 

6. Chàng sẽ thường xuyên giao tiếp trong khi quan hệ

Nếu giao tiếp bằng mắt là sự kết nối giữa tâm hồn với tâm hồn, thì giao tiếp bằng ngôn ngữ chính là "vũ khí" bí mật trong khi "yêu". Những câu chuyện vụn vặt trên giường sẽ tạo nên hiệu quả thăng hoa cảm xúc mà bạn khôg ngờ đến.

Trò chuyện giống như một "liều thuốc kích thích" tuyệt vời cho đôi bên. Nếu yêu thật lòng, chàng sẽ thường xuyên nói chuyện cùng bạn, hỏi thăm cảm nhận của bạn. Đồng thời, để khích lệ và tăng sự kích thích, đôi lúc chàng sẽ dành tặng bạn những lời khen đầy ngọt ngào. 

Đừng xem thường những câu nói đơn giản và những hành động nhỏ nhặt trên giường, qua đó bạn có thể biết được đối tác có thật sự quan tâm đến bạn hay không. Người đàn ông không yêu bạn sẽ rất kiệm lời, chỉ tập trung thỏa mãn nhu cầu bản thân. Hãy giữ cho mình vài phần tỉnh táo và nhìn nhận lại người đàn ông này, có thể anh ta chỉ đến với bạn vì nhu cầu tình dục mà thôi.

7. Chàng âu yếm và quan tâm bạn sau khi "yêu"

Sau mỗi cuộc ân ái, người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ ôm chặt lấy bạn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và dịu dàng hôn lên trán bạn. Trong thực tế thì đây chính là phản ứng bình thường do các hormone sản sinh ra sau quá trình quan hệ. Chàng sẽ chậm rãi giúp bạn nghỉ ngơi lấy sức, hỏi thăm tình trạng và cảm nhận của bạn. 

8. Chàng sẽ chủ động sử dụng các biện pháp an toàn

Người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe, đảm bảo không phát sinh các sự cố không mong muốn. Chính vì vậy, chàng sẽ luôn là người chủ động sử dụng bao cao su dù cho bạn chưa yêu cầu. 

Còn nếu đối phương chỉ nghĩ đến cảm nhận cá nhân thì dù bạn có yêu cầu hay không, anh ta cũng sẽ không dùng biện pháp an toàn. Cũng vì không có tình cảm sâu nặng, anh ta sẽ không quan tâm đến sức khỏe cũng như vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. 

9. Chàng sẽ ngủ sâu giấc sau khi ân ái

Theo nghiên cứu, nam giới đạt cực khoái sau khi quan hệ sẽ quên đi nỗi sợ hãi và lo lắng. Do vậy, nam giới thường có xu hướng thư giãn và ngủ say. Người đàn ông yêu bạn sẽ ôm bạn vào lòng, vỗ về và cùng bạn đi vào giấc ngủ.

Ngược lại, những người chỉ tìm đến nhau vì nhu cầu tình dục thường sẽ không đủ tin tưởng và an tâm khi ngủ cạnh nhau. Vậy nên, họ thường sẽ rời đi ngay sau khi cuộc vui kết thúc.

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Từ khóa:   chuyện giường chiếu chuyện phòng the quan hệ tình dục

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