Phụ nữ khôn ngoan nên làm 3 điều này khi lên giường nếu không muốn “cuộc yêu” diễn ra chóng vánh.
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Trong "cuộc yêu", nếu cứ mãi trói chàng vào những cử chỉ khêu gợi thân thuộc, bạn sẽ chẳng thể khơi dậy hết ngọn lửa tình trong chàng. Tình dục là một trong những yếu tố quan trọng giúp cả hai duy trì hạnh phúc. Do đó, phụ nữ khôn ngoan cần chú tâm xem đàn ông cần gì, từ đó nuông chiều cảm xúc trong chàng. Đây là một trong những kỹ năng giúp "cuộc yêu" kéo dài mãnh liệt.
Đưa chàng vào thế bị động
Nếu cứ để chàng ở “kèo trên”, đàn ông sẽ rất chán. Do đó thỉnh thoảng phụ nữ nên đưa đối tác vào thế bị động bằng cách tạo thế tấn công liên tục. Khi làm được điều này, đảm bảo ngày nào chàng cũng muốn lên giường với bạn.
Là phụ nữ nếu cứ mãi thụ động, nhút nhát khi lên giường bạn sẽ trở nên kém hoàn hảo trong mắt chàng. Vốn dĩ đàn ông thích mới lạ, vì vậy khi lên giường bạn cần thể hiện sự quyền lực, làm chủ được chàng.
Tôn trọng và chiều chuộng sở thích của chàng
Khi lên giường, bạn hãy tận dụng đôi bàn tay mềm mại của mình để khêu gợi những điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng bằng cách massage, vuốt ve nhẹ nhàng đối phương. Đặc biệt, bạn cần tập trung chăm sóc kỹ những vùng khiến chàng "lạnh run" trên cơ thể.
Ngoài ra, bạn nên lưu ý, khi xung trận đàn ông thường dùng nhiều thể lực, vì vậy sau cuộc yêu bạn cần cho chàng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó, hãy liên tục âu yếm, vuốt ve chàng thật nhẹ nhàng để chàng nhớ lại cảm giác lâng lâng sau "cuộc yêu". Làm được điều này, chàng sẽ ngày một yêu thích việc lên giường với bạn, cả hai sẽ có những khoảnh khắc mãnh liệt trong những lần ân ái về sau.
Hãy kết hợp cùng lúc ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ nói
Khi nhập cuộc, đàn ông thường muốn đối tác có những hành động vuốt ve, âu yếm cơ thể, đan xen những lời nói thì thầm vào tai ngợi khen kỹ năng giường chiếu của mình. Đặc biệt, một nụ hôn ngọt ngào, ánh mắt thỏa mãn và những âm thanh kích thích đam mê là điều chàng thật sự cần để bản thân trở nên hưng phấn, kích thích bản lĩnh đàn ông trong chàng.