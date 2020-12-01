Đi dạo trong rừng vô tình tựa lưng vào gốc cây, người phụ nữ nghe thấy âm thanh lạ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này

Thế giới 01/12/2020 14:44

Tựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt, người phụ nữ vô tình bắt gặp cảnh tượng một con trăn khổng lồ đang nhấm nháp con mồi.

Thế giới rộng lớn có biết bao nhiêu điều lạ kỳ mà chúng ta không thể nào lường trước được, ví dụ như trường hợp của người phụ nữ dưới đây. Sau một chuyến đi dạo đường rừng đầy mệt mỏi, cô tựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt thì vô tình bắt gặp cảnh tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện trên truyền hình. 

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Cảnh tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim ảnh - Ảnh: Sohu

Mong muốn thoát khỏi khói bụi thành phố, người phụ nữ này đã quyết định dành một ngày để khám phá thế giới hoang dã. Khi đang nghỉ ngơi lấy sức, cô bỗng nghe thấy âm thanh lạ phát ra trên đầu. Cô lập tức ngẩng đầu lên thì phát hiện một con trăn khổng lồ đang treo trên thân cây, trong miệng là bữa trưa của nó. Sau vài giây sửng sốt, người phụ nữ chẳng những không sợ hãi mà còn trở nên phấn khích. 

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Con trăn đang nhấm nháp bữa ăn của mình - Ảnh: Sohu

Cố gắng nhìn kỹ, cô nhận ra con mồi là một chú khỉ. Cô rất ngạc nhiên vì trong thế giới tự nhiên hình thể của con trăn chỉ ở mức trung bình, vậy mà lúc này nó lại đang nuốt một con mồi lớn gấp 2 lần. 

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Chú khỉ xấu số trở thành bữa trưa cho con trăn khổng lồ - Ảnh: Sohu

Chia sẻ với phóng viên, cô cho biết bản thân thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này trên truyền hình, nhưng không ngờ lại có ngày được tận mắt chứng kiến ngoài đời thật. Quá phấn khích, cô đã lôi mấy ảnh ra chụp lại mà quên mất cả việc phải chạy trốn khỏi đó. 

Sau đó, con trăn nhận ra sự xuất hiện của người lạ và hướng mắt nhìn cô chằm chằm. Vì vậy, cô đành phải vội vàng bỏ đi. Cô cho biết thêm, mình sẽ không bao giờ quên lần trải nghiệm thú vị này.

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Từ khóa:   chuyện lạ thế giới thế giới hoang dã Trung Quốc

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