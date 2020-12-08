Ném con trai 1 tháng tuổi xuống đất khi đang cho bú khiến bé tử vong, lời thú tội của bà mẹ gây sốc

Thế giới 08/12/2020 14:46

Có câu "hổ dữ không ăn thịt con" nhưng người mẹ dưới đây đã tự tay ném con trai một tháng tuổi xuống đất khiến nạn nhân tử vong.

Trang Sina đưa tin, một phụ nữ sống tại thành phố Khúc Tĩnh thuộc địa phận tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tự tay ném con trai một tháng tuổi xuống đất. Vụ việc đã gây chấn động dư luận nước này.

Theo đó, con trai út của cô Trương chào đời vào tháng 1 năm nay. Khoảng 4 giờ sáng ngày 15/2, đến giờ cho con bú nên cô đã bế bé lên. Nhưng ngay khi chạm vào con, cô đột ngột thả rơi đứa bé xuống đất.

Cô liên tục lặp đi lặp lại hành động nhặt lên rồi lại thả xuống, chính cô cũng không nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần. Đứa bé không chịu được đau đớn nên khóc ré lên. Lúc này, cô Trương chẳng những không dừng lại mà còn dùng chân giẫm lên người con.

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'Khi ôm con, ánh mắt nó cứ mở to nhìn chằm chằm tôi, làm tôi nghĩ nó là ma chứ không phải người' - lời thú tội lạnh gáy của người mẹ - Ảnh: Sina

"Tôi vừa ôm lấy nó là cơ thể như bị điện giật".

"Tôi không nhớ mình đã thả nó xuống bao nhiêu lần, giẫm nó bao nhiêu cái".

"Mắt của nó vẫn chuyển động, nhìn chằm chằm tôi".

Đó là những lời thú nhận đáng sợ của cô Trương ở đồn cảnh sát.

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Kết quả giám định tâm thần cô Trương hoàn toàn bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xảy ra thảm án, cơ quan thẩm định đã tiến hành giám định xem Trương có bị bệnh tâm thần hay không. Nhưng kết quả giám định lại hoàn toàn bình thường. Tòa án tuyên bố cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của mình. 

Tòa án nhân dân Khúc Tĩnh cho rằng bởi vì mê tín dị đoan, cô Trương đã nhẫn tâm hại chết con trai của mình. Hành vi của nghi phạm bị liệt vào tội cố ý giết người và bị bắt ngay lập tức.

Tại phiên tòa, nghi phạm đã thú nhận hành vi phạm pháp của mình. Cuối cùng, tòa án nhân dân thành phố Khúc Tĩnh tuyên án 10 năm tù về tội cố ý giết người.

Phần lớn cư dân mạng đều bất bình vì mức án cho người mẹ nhẫn tâm là quá nhẹ.

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Tài xế lái xe thiếu quan sát khiến bé trai 1 tuổi tử vong. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về người giám hộ của bé.

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Từ khóa:   mẹ giết con Trung Quốc án mạng thương tâm

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