Vì sao nhiều cô gái xinh đẹp ở Nhật Bản không muốn tham gia showbiz mà lại đi đóng phim người lớn?

Do ảnh hưởng văn hóa và phong tục tập quán, mỗi quốc gia sẽ có những ngành nghề đặc trưng. Ví dụ như ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật Bản.
- Thức dậy thấy hàng chục con chim chết trong sân, biết được nguyên nhân người đàn ông sợ hãi chạy vào nhà
- Nửa đêm bị xác chết sống lại còn mặc quần áo liệm chặn đầu xe, tài xế taxi sợ đến mức 'ướt quần'
Ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản là một trụ cột kinh tế quan trọng, chiếm tới 5% GDP toàn quốc. Do thị trường khổng lồ, nhiều người tham gia vào ngành công nghiệp này. Theo thống kê, ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản thu hút nguồn nhân lực lên đến hơn 170.000 người. Mỗi năm, đất nước mặt trời mọc sản xuất khoảng 35.000 tác phẩm. Các bộ phim chỉ dành cho người trưởng thành này không chỉ phổ biến trong nước, mà còn lan rộng ra thế giới.
Ở Nhật Bản, sản xuất phim người lớn là một ngành công nghiệp chính thức. Nó có các kênh tiếp thị riêng và có cả công ty giải trí chuyên sản xuất phim. Để thu hút khách hàng, các công ty thường trả giá cao để thuê các cô gái xinh đẹp. Trên thực tế, tuổi nghề của các diễn viên phim người lớn thường rất ngắn. Thứ nhất là vì cường độ công việc quá cao, việc tham gia lâu trong ngành này sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Thứ hai là vì người tiêu dùng thường thích cái mới chứ không chuộng cái cũ, vậy nên rất ít sản phẩm của cùng một diễn viên được bán ra thị trường.
Trong khi đó, theo Sohu, việc gia nhập làng giải trí ở Nhật Bản không phải là điều dễ dàng. Do thị trường nhỏ và tính độc quyền của các công ty giải trí, các cô gái không đủ tiềm lực khó có khả năng trở thành người nổi tiếng.
Ngành công nghiệp phim người lớn chính là con đường tắt dẫn đến sự nổi tiếng. Yêu cầu để gia nhập ngành này tương đối thấp. Sau khi đạt được sự nổi tiếng nhất định, họ có thể rời ngành, tẩy sạch quá khứ và tiếp tục hoạt động như một ngôi sao đích thực. Tuy nhiên việc chuyển mình gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người phải mang danh diễn viên phim khiêu dâm đến suốt đời.
Tuy nhiên, ngành nghề nào cũng có mặt trái của nó, vẫn sẽ có một phần những cô gái trẻ bị lừa, hoặc bị ép buộc tham gia đóng phim người lớn. Những cô gái bị lừa gạt thường sẽ rất khó thoát thân, cuối cùng khiến cuộc sống lâm vào bế tắc.