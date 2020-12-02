Vì sao nhiều cô gái xinh đẹp ở Nhật Bản không muốn tham gia showbiz mà lại đi đóng phim người lớn?

Ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản là một trụ cột kinh tế quan trọng, chiếm tới 5% GDP toàn quốc. Do thị trường khổng lồ, nhiều người tham gia vào ngành công nghiệp này. Theo thống kê, ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản thu hút nguồn nhân lực lên đến hơn 170.000 người. Mỗi năm, đất nước mặt trời mọc sản xuất khoảng 35.000 tác phẩm. Các bộ phim chỉ dành cho người trưởng thành này không chỉ phổ biến trong nước, mà còn lan rộng ra thế giới.

Ngành công nghiệp phim người lớn thu hút nguồn nhân lực khổng lồ - Ảnh: Sohu

Ở Nhật Bản, sản xuất phim người lớn là một ngành công nghiệp chính thức. Nó có các kênh tiếp thị riêng và có cả công ty giải trí chuyên sản xuất phim. Để thu hút khách hàng, các công ty thường trả giá cao để thuê các cô gái xinh đẹp. Trên thực tế, tuổi nghề của các diễn viên phim người lớn thường rất ngắn. Thứ nhất là vì cường độ công việc quá cao, việc tham gia lâu trong ngành này sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Thứ hai là vì người tiêu dùng thường thích cái mới chứ không chuộng cái cũ, vậy nên rất ít sản phẩm của cùng một diễn viên được bán ra thị trường.