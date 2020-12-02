Vì sao nhiều cô gái xinh đẹp ở Nhật Bản không muốn tham gia showbiz mà lại đi đóng phim người lớn?

Thế giới 02/12/2020 14:49

Do ảnh hưởng văn hóa và phong tục tập quán, mỗi quốc gia sẽ có những ngành nghề đặc trưng. Ví dụ như ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật Bản.

Ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản là một trụ cột kinh tế quan trọng, chiếm tới 5% GDP toàn quốc. Do thị trường khổng lồ, nhiều người tham gia vào ngành công nghiệp này. Theo thống kê, ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản thu hút nguồn nhân lực lên đến hơn 170.000 người. Mỗi năm, đất nước mặt trời mọc sản xuất khoảng 35.000 tác phẩm. Các bộ phim chỉ dành cho người trưởng thành này không chỉ phổ biến trong nước, mà còn lan rộng ra thế giới.

phim nguoi lon 1
Ngành công nghiệp phim người lớn thu hút nguồn nhân lực khổng lồ - Ảnh: Sohu

Ở Nhật Bản, sản xuất phim người lớn là một ngành công nghiệp chính thức. Nó có các kênh tiếp thị riêng và có cả công ty giải trí chuyên sản xuất phim. Để thu hút khách hàng, các công ty thường trả giá cao để thuê các cô gái xinh đẹp. Trên thực tế, tuổi nghề của các diễn viên phim người lớn thường rất ngắn. Thứ nhất là vì cường độ công việc quá cao, việc tham gia lâu trong ngành này sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Thứ hai là vì người tiêu dùng thường thích cái mới chứ không chuộng cái cũ, vậy nên rất ít sản phẩm của cùng một diễn viên được bán ra thị trường.

phim nguoi lon 2
Các công ty giải trí chi số tiền lớn để thuê diễn viên - Ảnh: Sohu

Trong khi đó, theo Sohu, việc gia nhập làng giải trí ở Nhật Bản không phải là điều dễ dàng. Do thị trường nhỏ và tính độc quyền của các công ty giải trí, các cô gái không đủ tiềm lực khó có khả năng trở thành người nổi tiếng. 

Ngành công nghiệp phim người lớn chính là con đường tắt dẫn đến sự nổi tiếng. Yêu cầu để gia nhập ngành này tương đối thấp. Sau khi đạt được sự nổi tiếng nhất định, họ có thể rời ngành, tẩy sạch quá khứ và tiếp tục hoạt động như một ngôi sao đích thực. Tuy nhiên việc chuyển mình gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người phải mang danh diễn viên phim khiêu dâm đến suốt đời.

phim nguoi lon 3
Aoi Sora giải nghệ thành công, hiện cô đã có chồng và 2 người con - Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, ngành nghề nào cũng có mặt trái của nó, vẫn sẽ có một phần những cô gái trẻ bị lừa, hoặc bị ép buộc tham gia đóng phim người lớn. Những cô gái bị lừa gạt thường sẽ rất khó thoát thân, cuối cùng khiến cuộc sống lâm vào bế tắc.

Đôi vợ chồng trẻ đi khám sau nhiều năm hiếm muộn, chồng chết lặng phát hiện vợ là đàn ông

Đôi vợ chồng trẻ đi khám sau nhiều năm hiếm muộn, chồng chết lặng phát hiện vợ là đàn ông

Cưới nhau đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, đôi vợ chồng trẻ đi khám hiếm muộn thì nhận được thông tin gây chấn động.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Bản diễn viên av showbiz Nhật Bản

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích