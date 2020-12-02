Đôi vợ chồng trẻ đi khám sau nhiều năm hiếm muộn, chồng chết lặng phát hiện vợ là đàn ông

Thế giới 02/12/2020 13:44

Cưới nhau đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, đôi vợ chồng trẻ đi khám hiếm muộn thì nhận được thông tin gây chấn động.

Vào ngày 23/11, một bệnh nhân đặc biệt nhập viện tại Hồ Nam, Trung Quốc. Bệnh nhân tên Tiểu Vũ, năm nay 26 tuổi, ban đầu đến bệnh viện để khám hiếm muộn. Nhưng kết quả kiểm tra lại gây choáng váng. Người phụ nữ trẻ được cho là giới tính nữ, không ngờ thực chất lại là nam giới. 

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Là nữ nhưng cô lại mang nhiễm sắc thể của nam giới - Ảnh: Sohu

Theo Sohu, Tiểu Vũ và chồng đã kết hôn được 5 năm, nhưng cố gắng mãi vẫn chưa có được một mụn con. Trong cơn tuyệt vọng, cặp vợ chồng nghĩ đến việc kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ phát hiện Tiểu Vũ bị dị tật giới tính. Điều gây sốc hơn hết chính là, người phụ nữ lại mang trong mình nhiễm sắc thể 46 XY. Nói cách khác, giới tính sinh học của Tiểu Vũ thực chất là nam, nhưng cô vẫn luôn hành động như một người phụ nữ.  

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Lời chẩn đoán của bác sĩ khiến người chồng bị sốc - Ảnh: Sohu

Mặc dù mang nhiễm sắc thể 46 XY như mọi đàn ông khác, nhưng Tiểu Vũ lại có bộ phận sinh dục nữ rõ ràng. Nguyên nhân là hormone nam testosteron và MIS không được tiết ra đủ. Cơ thể có cơ quan sinh lý nam không ngừng tiết ra hormone, kìm hãm sự phát triển của cơ quan sinh dục nữ. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn. Nếu không được phát hiện kịp thời, trong tương lai có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

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Tiểu Vũ bàng hoàng nhận được lời chẩn đoán - Ảnh: Sohu

Vì Tiểu Vũ có kinh nguyệt trong nhiều năm và cặp vợ chồng vẫn luôn quan hệ tình dục bình thường, bác sĩ nói họ vẫn có thể có con. Sau khi phẫu thuật, họ có thể dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Thông qua sự can thiệp của các phương tiện y tế để kích thích tử cung phát triển, nhìn chung cô sẽ không khác những người phụ nữ bình thường. Nghe bác sĩ nói, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chưa thể chấp nhận sự thật người vợ nằm cạnh mình mỗi đêm thực chất là nam, người chồng vẫn đặt sức khỏe của Tiểu Vũ lên hàng đầu. 

Nhiều cư dân mạng hy vọng vợ chồng Tiểu Vũ sẽ được điều trị và sớm ngày có con.

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Từ khóa:   vợ chồng hiếm muộn chuyện lạ thế giới Trung Quốc

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