Vào ngày 23/11, một bệnh nhân đặc biệt nhập viện tại Hồ Nam, Trung Quốc. Bệnh nhân tên Tiểu Vũ, năm nay 26 tuổi, ban đầu đến bệnh viện để khám hiếm muộn. Nhưng kết quả kiểm tra lại gây choáng váng. Người phụ nữ trẻ được cho là giới tính nữ, không ngờ thực chất lại là nam giới.

Là nữ nhưng cô lại mang nhiễm sắc thể của nam giới - Ảnh: Sohu

Theo Sohu, Tiểu Vũ và chồng đã kết hôn được 5 năm, nhưng cố gắng mãi vẫn chưa có được một mụn con. Trong cơn tuyệt vọng, cặp vợ chồng nghĩ đến việc kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ phát hiện Tiểu Vũ bị dị tật giới tính. Điều gây sốc hơn hết chính là, người phụ nữ lại mang trong mình nhiễm sắc thể 46 XY. Nói cách khác, giới tính sinh học của Tiểu Vũ thực chất là nam, nhưng cô vẫn luôn hành động như một người phụ nữ.