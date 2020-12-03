Tài xế lái xe thiếu quan sát khiến bé trai 1 tuổi tử vong. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về người giám hộ của bé.
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Tờ Sohu đưa tin, vào 11 giờ trưa ngày 1/12, tại khu Phố Đông thuộc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Theo đó, bé trai 1 tuổi tử vong tại chỗ vì bị ô tô cán qua người.
Trong clip do camera an ninh ghi lại, bé trai đang đứng bên cạnh bùng binh khu dân cư thì đột nhiên bỏ chạy. Đúng lúc đó, một chiếc xe SUV màu trắng vô tình chạy ngang qua. Do cậu bé quá nhỏ nên tài xế không phát hiện kịp thời. Sau khi nạn nhân bị tông ngã, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy và cán qua người đứa trẻ. Tài xế lúc này mới nhận ra bất thường, lập tức lùi xe lại nhưng đã quá muộn. Nạn nhân đã bất tỉnh nhân sự.
Sau khi nhận được tin báo của người dân, cảnh sát và xe cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong. Có thông tin cho rằng, thảm kịch xảy ra khi cậu bé đang đi dạo cùng ông nội. Hiện tại, công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ niềm tiếc thương và xót xa cho nạn nhân xấu số. Chỉ vì một phút lơ là của người lớn, một đứa bé mới 1 tuổi đã phải từ giã cuộc đời. Không ít người cho rằng đây cũng chính là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh có con nhỏ. Khi đưa trẻ đến nơi công cộng có xe cộ qua lại, người giám hộ phải trông chừng kỹ các bé. Thứ nhất là để phòng tránh kẻ gian lợi dụng, thứ hai là phòng ngừa các tai nạn đau lòng tương tự.