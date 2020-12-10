Cô gái 'trần trụi với thiên nhiên' chụp ảnh trong công viên, chuyên gia tâm lý phân tích, thì ra là do loại bệnh này

Thế giới 10/12/2020 10:24

Không biết là sở thích cá nhân hay mong muốn được nổi tiếng, một cô gái khỏa thân hoàn toàn phần thân dưới, đi dạo và chụp hình khắp công viên. Hiện cảnh sát lẫn chuyên gia tâm lý đã vào cuộc.

Mới đây, trên mạng lan truyền một bộ ảnh phản cảm khiến cộng đồng mạng bức xúc. Theo đó, một người phụ nữ ăn mặc hớ hênh, tạo dáng chụp hình trên đường phố và công viên Nam Ninh, Trung Quốc.

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Bức ảnh đầu tiên lan truyền trên mạng - Ảnh: NetEase 

Có thể thấy, bức ảnh đầu tiên được chụp vào sáng sớm, địa điểm trên cầu đi bộ gần Trung tâm thương mại Quốc tế Hàng Dương. Trong ảnh, cô gái khỏa thân hoàn toàn nửa phần dưới, quay lưng lại với máy ảnh và tươi cười vui vẻ. Chưa rõ bức ảnh này được chụp và đăng lên mạng từ lúc nào. Bức ảnh thứ hai được đăng vào ngày 27/11 năm nay, chụp tại công viên Nanhu, thành phố Nam Ninh.

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Cô gái xoay lưng lại với ống kính, tự tin tạo dáng - Ảnh: NetEase

Sau khi những bức ảnh phản cảm này được lan truyền trên mạng, chúng đã khiến dư luận dậy sóng.

Cô Lý, một cư dân Nam Ninh bức xúc: "Làm như vậy chỉ mang tiếng xấu cho mình, các bạn nữ nên biết tôn trọng cơ thể của mình hơn".

Một cư dân khác là anh Ngô cho rằng, việc làm của cô gái không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm xấu hình ảnh thành phố Nam Ninh. 

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Một trường hợp khác 'tự tin khoe cá tính' giữa siêu thị - Ảnh: NetEase

Tuy nhiên, cô gái này không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất. Ở Đài Loan cũng từng xảy ra vụ việc tương tự, chỉ khác ở chỗ, người phụ nữ trong hình để lộ thân trên. 

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Thậm chí, cô ta còn để lộ toàn bộ cơ thể - Ảnh: NetEase

Có người còn chủ động lộ hàng trong trung tâm thương mại, quán cà phê hoặc ở trạm xe buýt.

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Trạm xe buýt cũng biến thành sàn diễn khoe thân của các cô gái - Ảnh: NetEase

Trước sự việc này, các chuyên gia tâm lý đã lên tiếng phân tích hành vi của các cô gái. Họ cho biết, xét theo yếu tố bên trong, các đối tượng này có thể có tính phù phiếm, thích được người khác đánh giá và có ham muốn thể hiện mạnh mẽ. Còn một khả năng khác là do những người này có sở thích lạ. Hiện tại, trên mạng xã hội có rất nhiều cô gái muốn nổi tiếng. Thông qua phương thức này, tên tuổi của họ sẽ được lan rộng ngay khi hình ảnh được phát tán. 

Hiện tại, cảnh sát cũng đã vào cuộc để điều tra.

(*) Theo NetEase.

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