Giới chợ đen đăng quảng cáo tuyển nữ sinh bán trứng trong trường đại học với mức thu nhập ngất ngưỡng

Thế giới 10/12/2020 14:18

Liên quan đến vụ việc giới chợ đen đăng tin tuyển dụng nữ sinh bán trứng và mang thai hộ, phóng viên đã giả dạng người bán, đột nhập vào đường dây phi pháp này.

"Công việc bán thời gian, không ảnh hưởng việc học, không bán thân. 8-12 ngày kiếm được 40-100 triệu". Những quảng cáo đăng tuyển nhân viên làm bán thời gian với tiền lương cao ngất ngưỡng âm thầm xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ của nhiều trường đại học Trung Quốc.

ban trung va mang thai ho 1
Quảng cáo bán trứng dán trên cửa nhà vệ sinh - Ảnh: The Paper

Trang The Paper đưa tin, gần đây, nữ sinh tại nhiều trường đại học Trung Quốc đã báo cáo về các tờ rơi xuất hiện sau cửa nhà vệ sinh. Công việc thực chất là bán trứng và mang thai hộ. Nhận được báo cáo, phóng viên đã đóng giả thành một nữ sinh muốn bán trứng, tiến hành thâm nhập vào thị trường chợ đen này. 

Sau khi điều tra, phóng viên biết được các cơ sở mua trứng đều có mô hình giống nhau. Đầu tiên, họ sẽ liên lạc qua tin nhắn riêng, tạo niềm tin cho người bán bằng cách đưa ra ví dụ về các trường hợp thành công. Sau đó, họ sẽ vạch ra một quy trình khép kín đầy chuyên nghiệp. Bắt đầu với tiêm vắc xin viêm gan siêu vi B, siêu âm, khám thai, chuyển phôi... Đến khi con mồi đã cắn câu, họ sẽ thu thập hồ sơ và làm hợp đồng.

ban trung va mang thai ho 2
Hình ảnh chụp tại một bệnh viện hợp tác với các con buôn - Ảnh: The Paper

Ngoài ra, không phải trứng lấy từ cơ thể nào cũng có giá như nhau. Giá cả của mỗi quả trứng sẽ được quyết định tùy theo điều kiện của người bán. Chiều cao, ngoại hình và trình độ học vấn là những tiêu chí quan trọng. Điều kiện càng tốt thì giá càng cao.

Các cơ sở mua trứng sẽ liên lạc với người bán, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm điểm thi đại học, trường học, chiều cao, cân nặng, quê quán và các thông tin khác. Đồng thời, họ còn yêu cầu gửi kèm ảnh đời thường để đánh giá. 

ban trung va mang thai ho 3
Thông tin 'bán trứng bán thời gian' do trung gian đăng tải - Ảnh: The Paper

Nhiều người bán trứng không được học hành đến nơi đến chốn, ngoại hình trung bình, cao khoảng 1m6 thì giá chỉ hơn 35 triệu. Nếu chiều cao tốt, là sinh viên của các trường top đầu, giá sẽ lên đến 100 triệu.

Sau khi thông tin này được công khai, các chuyên gia sinh sản yêu cầu các trường đại học tăng cường giáo dục cho sinh viên. Việc bán trứng ở chợ đen có thể gây hại rất nhiều cho cơ thể phụ nữ. Nếu kỹ thuật lấy trứng không được chuẩn hóa, nó có thể gây nhiễm trùng vùng kín và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. 

Bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng. Bên cạnh việc mong muốn cơ quan chức năng lập tức điều tra về hành vi phạm pháp, cư dân mạng còn thắc mắc vì sao vẫn có bệnh viện đồng ý lấy trứng từ các nguồn cung bất hợp pháp này. 

"Nhà vệ sinh nữ đã là gì, bên nam cũng có".

"Việc sinh sản đã bị công nghiệp hóa rồi".

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe về những cuộc giao dịch này".

"Tôi chủ động tham gia điều tra".

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. 

Cô gái 'trần trụi với thiên nhiên' chụp ảnh trong công viên, chuyên gia tâm lý phân tích, thì ra là do loại bệnh này

Cô gái 'trần trụi với thiên nhiên' chụp ảnh trong công viên, chuyên gia tâm lý phân tích, thì ra là do loại bệnh này

Không biết là sở thích cá nhân hay mong muốn được nổi tiếng, một cô gái khỏa thân hoàn toàn phần thân dưới, đi dạo và chụp hình khắp công viên. Hiện cảnh sát lẫn chuyên gia tâm lý đã vào cuộc.

Xem thêm
Từ khóa:   buôn bán nội tạng Trung Quốc mua bán trứng

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích