Giới chợ đen đăng quảng cáo tuyển nữ sinh bán trứng trong trường đại học với mức thu nhập ngất ngưỡng

Liên quan đến vụ việc giới chợ đen đăng tin tuyển dụng nữ sinh bán trứng và mang thai hộ, phóng viên đã giả dạng người bán, đột nhập vào đường dây phi pháp này.

"Công việc bán thời gian, không ảnh hưởng việc học, không bán thân. 8-12 ngày kiếm được 40-100 triệu". Những quảng cáo đăng tuyển nhân viên làm bán thời gian với tiền lương cao ngất ngưỡng âm thầm xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ của nhiều trường đại học Trung Quốc. Quảng cáo bán trứng dán trên cửa nhà vệ sinh - Ảnh: The Paper Trang The Paper đưa tin, gần đây, nữ sinh tại nhiều trường đại học Trung Quốc đã báo cáo về các tờ rơi xuất hiện sau cửa nhà vệ sinh. Công việc thực chất là bán trứng và mang thai hộ. Nhận được báo cáo, phóng viên đã đóng giả thành một nữ sinh muốn bán trứng, tiến hành thâm nhập vào thị trường chợ đen này.

Sau khi điều tra, phóng viên biết được các cơ sở mua trứng đều có mô hình giống nhau. Đầu tiên, họ sẽ liên lạc qua tin nhắn riêng, tạo niềm tin cho người bán bằng cách đưa ra ví dụ về các trường hợp thành công. Sau đó, họ sẽ vạch ra một quy trình khép kín đầy chuyên nghiệp. Bắt đầu với tiêm vắc xin viêm gan siêu vi B, siêu âm, khám thai, chuyển phôi... Đến khi con mồi đã cắn câu, họ sẽ thu thập hồ sơ và làm hợp đồng.

Hình ảnh chụp tại một bệnh viện hợp tác với các con buôn - Ảnh: The Paper Ngoài ra, không phải trứng lấy từ cơ thể nào cũng có giá như nhau. Giá cả của mỗi quả trứng sẽ được quyết định tùy theo điều kiện của người bán. Chiều cao, ngoại hình và trình độ học vấn là những tiêu chí quan trọng. Điều kiện càng tốt thì giá càng cao.

Các cơ sở mua trứng sẽ liên lạc với người bán, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm điểm thi đại học, trường học, chiều cao, cân nặng, quê quán và các thông tin khác. Đồng thời, họ còn yêu cầu gửi kèm ảnh đời thường để đánh giá.

Thông tin 'bán trứng bán thời gian' do trung gian đăng tải - Ảnh: The Paper Nhiều người bán trứng không được học hành đến nơi đến chốn, ngoại hình trung bình, cao khoảng 1m6 thì giá chỉ hơn 35 triệu. Nếu chiều cao tốt, là sinh viên của các trường top đầu, giá sẽ lên đến 100 triệu. Sau khi thông tin này được công khai, các chuyên gia sinh sản yêu cầu các trường đại học tăng cường giáo dục cho sinh viên. Việc bán trứng ở chợ đen có thể gây hại rất nhiều cho cơ thể phụ nữ. Nếu kỹ thuật lấy trứng không được chuẩn hóa, nó có thể gây nhiễm trùng vùng kín và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng. Bên cạnh việc mong muốn cơ quan chức năng lập tức điều tra về hành vi phạm pháp, cư dân mạng còn thắc mắc vì sao vẫn có bệnh viện đồng ý lấy trứng từ các nguồn cung bất hợp pháp này. "Nhà vệ sinh nữ đã là gì, bên nam cũng có". "Việc sinh sản đã bị công nghiệp hóa rồi". "Đây là lần đầu tiên tôi nghe về những cuộc giao dịch này". "Tôi chủ động tham gia điều tra". Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

Cô gái 'trần trụi với thiên nhiên' chụp ảnh trong công viên, chuyên gia tâm lý phân tích, thì ra là do loại bệnh này Không biết là sở thích cá nhân hay mong muốn được nổi tiếng, một cô gái khỏa thân hoàn toàn phần thân dưới, đi dạo và chụp hình khắp công viên. Hiện cảnh sát lẫn chuyên gia tâm lý đã vào cuộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gioi-cho-den-dang-quang-cao-tuyen-nu-sinh-ban-trung-trong-truong-dai-hoc-voi-muc-thu-nhap-ngat-nguong-389706.html