Forbes và Luminar đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào ngày 12/5 (giờ địa phương) và thông báo rằng Austin Russell đã mua 82% cổ phần của Forbes Global Media Holdings, công ty mẹ của Forbes, và trở thành cổ đông lớn nhất. Mặc dù Russell không tham gia vào các hoạt động hằng ngày, nhưng anh được biết đến là người tập trung vào việc tăng cường các hoạt động từ thiện với tư cách là một ban giám đốc bao gồm chuyên gia về công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo (AI). Forbes ước tính giá trị doanh nghiệp vào khoảng 800 triệu đô la (khoảng 18,764 tỷ đồng).

Austin Russell, thiên tài sinh năm 1995, thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học từ năm 2 tuổi, trở thành chủ nhân mới của 'Forbes' - Ảnh: Internet

Được thành lập vào năm 1917, Forbes tuân theo phương pháp quản lý gia đình không niêm yết, nhưng vào những năm 2000, tạp chí gặp khó khăn trong quản lý do lượng độc giả và quảng cáo giảm. Cuối cùng, năm 2010, Forbes đã bán trụ sở chính tại Manhattan, New York và vào năm 2014, chuyển nhượng cổ phần của mình cho tập đoàn đầu tư Hồng Kông Integrated Whale Media Investment (IWM). Năm 2017, tập đoàn Hainan Airlines (HNA) của Trung Quốc đã thúc đẩy việc mua cổ phần của Forbes.