Thiên tài sinh năm 1995, thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học từ năm 2 tuổi, trở thành chủ nhân mới của 'Forbes'

Thế giới 15/05/2023 12:37

Tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes đã có chủ sở hữu mới. Đó là Austin Russell (28 tuổi), CEO của Luminar Technologies, người đạt danh hiệu 'tỷ phú tự thân trẻ nhất' với công nghệ cảm biến tự lái. Anh cũng được biết đến là một cậu bé thiên tài, ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học từ năm 2 tuổi, tư vấn phần mềm từ năm 10 tuổi và đăng ký bằng sáng chế cho hệ thống tái chế nước phun nước từ năm 13 tuổi. 

Forbes và Luminar đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào ngày 12/5 (giờ địa phương) và thông báo rằng Austin Russell đã mua 82% cổ phần của Forbes Global Media Holdings, công ty mẹ của Forbes, và trở thành cổ đông lớn nhất. Mặc dù Russell không tham gia vào các hoạt động hằng ngày, nhưng anh được biết đến là người tập trung vào việc tăng cường các hoạt động từ thiện với tư cách là một ban giám đốc bao gồm chuyên gia về công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo (AI). Forbes ước tính giá trị doanh nghiệp vào khoảng 800 triệu đô la (khoảng 18,764 tỷ đồng).   

Thiên tài sinh năm 1995, thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học từ năm 2 tuổi, trở thành chủ nhân mới của 'Forbes' - Ảnh 1
Austin Russell, thiên tài sinh năm 1995, thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học từ năm 2 tuổi, trở thành chủ nhân mới của 'Forbes' - Ảnh: Internet

Được thành lập vào năm 1917, Forbes tuân theo phương pháp quản lý gia đình không niêm yết, nhưng vào những năm 2000, tạp chí gặp khó khăn trong quản lý do lượng độc giả và quảng cáo giảm. Cuối cùng, năm 2010, Forbes đã bán trụ sở chính tại Manhattan, New York và vào năm 2014, chuyển nhượng cổ phần của mình cho tập đoàn đầu tư Hồng Kông Integrated Whale Media Investment (IWM). Năm 2017, tập đoàn Hainan Airlines (HNA) của Trung Quốc đã thúc đẩy việc mua cổ phần của Forbes.

Russell, người chạm tay vào Forbes lần này, sinh năm 1995 và thành lập Luminar, công ty phụ tùng liên quan đến xe tự hành vào năm 2012 khi mới 17 tuổi. Anh là một cậu bé thiên tài, ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học từ năm 2 tuổi, tư vấn phần mềm từ năm 10 tuổi và đăng ký bằng sáng chế cho hệ thống tái chế nước phun nước từ năm 13 tuổi. Hiện tại, anh đang nổi lên như một người khổng lồ trong ngành công nghiệp xe tự hành và được mệnh danh là 'CEO thiên tài'.  

Thiên tài sinh năm 1995, thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học từ năm 2 tuổi, trở thành chủ nhân mới của 'Forbes' - Ảnh 2
Austin Russell, người sáng lập Luminar Technologies, giải thích với những người tham dự cuộc họp báo CES 2023 ở Las Vegas, Mỹ, ngày 4/1/2023 - Ảnh: AP Yonhap News

Russell cũng nổi tiếng với sự lựa chọn độc đáo đã thay đổi cục diện của ngành công nghiệp lái xe tự hành. Đặc biệt, anh đóng một vai trò quan trọng trong việc phổ biến cảm biến LiDAR, một phần quan trọng của xe tự hành. 

Russell trở thành tỷ phú khi niêm yết của công ty Luminar Technologies trên NASDAQ vào tháng 12/ 2020. Vào thời điểm đó, giá trị khoảng 30% cổ phần của Russell trong Luminar đạt 2,4 tỷ USD (khoảng 56,292 tỷ đồng). Đến năm 2021, Forbes giới thiệu Russell là "tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới". Vào thời điểm này, Russell cũng mô tả Forbes là "một thương hiệu và đế chế truyền thông mà tôi luôn ngưỡng mộ".

 

 

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Từ khóa:   tỷ phú tự thân trẻ nhất Forbes Austin Russell

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