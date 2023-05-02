Tỷ phú Jack Ma trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Nhật Bản

Thế giới 02/05/2023 07:45

Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử của Trung Quốc, đã được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Tokyo College, một phần của Đại học Tokyo danh tiếng.

Được thành lập vào năm 2019, Tokyo College đóng vai trò là cầu nối giữa Đại học Tokyo với các nhà nghiên cứu và tổ chức ở nước ngoài, bao gồm Collège de France - cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học công lập duy nhất tại Pháp. Tại đây, Jack Ma sẽ nghiên cứu các chủ đề như cuộc cách mạng kỹ thuật số, Nhật Bản nhìn từ trong và ngoài nước, nhân văn và giá trị cuộc sống năm 2050.

Tỷ phú Jack Ma trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Nhật Bản - Ảnh 1
Tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba - Ảnh: Internet

 

Trước đó, vào ngày 1/4, Jack Ma đã được bổ nhiệm làm giáo sư danh dự tại giáo sư danh dự tại Đại học Hồng Kông. Vào thời điểm đó, Quỹ Jack Ma cho biết trong một tuyên bố: “Thông qua việc được bổ nhiệm vào Đại học Hồng Kông, Jack Ma mong muốn được trở lại làm nghề giáo và hợp tác với các giáo sư cũng như sinh viên trong khi tập trung vào nghiên cứu đổi mới giáo dục và kinh doanh".

Tỷ phú Jack Ma trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Nhật Bản - Ảnh 2
Tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba - Ảnh: Internet

Jack Ma 'biến mất bí ẩn' một thời gian sau khi đưa ra nhận xét chỉ trích rằng “các quy định tài chính của chính quyền Trung Quốc đang kìm hãm sự đổi mới” tại một diễn đàn công khai ở Thượng Hải vào tháng 10/2020. Đến tháng 10/2021, Jack Ma rời Trung Quốc đại lục và đến Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Israel và Úc. Ngay sau khi Jack Ma trở lại Trung Quốc đại lục vào tháng 3/2023, Alibaba lên kế hoạch sẽ chia hoạt động kinh doanh của mình thành sáu đơn vị, gồm các công ty: Dịch vụ đám mây Cloud Intelligence, Thương mại điện tử Taobao Tmall Commerce, Dịch vụ Local Services, Hậu cần Cainiao Smart Logistics, Thương mại số Global Digital Commerce, Truyền thông số và giải trí Digital Media and Entertainment.

Được biết Jack Ma đã nhận bằng tiến sĩ danh dự về khoa học xã hội của Đại học Hồng Kông vào năm 2018.

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu

Nhắc đến các tỷ phú, người giàu nhất Trung Quốc có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến ngay Jack Ma. Tuy nhiên, liệu năm nay Jack Ma có phải là top tỉ phú giàu nhất Trung Quốc không? Cùng tìm hiểu xem nhé

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tỷ phú Jack Ma

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 19 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 20 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 22 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 25 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 32 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 35 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích