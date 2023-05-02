Tỷ phú Jack Ma trở thành giáo sư thỉnh giảng tại Nhật Bản

Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử của Trung Quốc, đã được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Tokyo College, một phần của Đại học Tokyo danh tiếng.

Được thành lập vào năm 2019, Tokyo College đóng vai trò là cầu nối giữa Đại học Tokyo với các nhà nghiên cứu và tổ chức ở nước ngoài, bao gồm Collège de France - cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học công lập duy nhất tại Pháp. Tại đây, Jack Ma sẽ nghiên cứu các chủ đề như cuộc cách mạng kỹ thuật số, Nhật Bản nhìn từ trong và ngoài nước, nhân văn và giá trị cuộc sống năm 2050.

Tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 1/4, Jack Ma đã được bổ nhiệm làm giáo sư danh dự tại giáo sư danh dự tại Đại học Hồng Kông. Vào thời điểm đó, Quỹ Jack Ma cho biết trong một tuyên bố: “Thông qua việc được bổ nhiệm vào Đại học Hồng Kông, Jack Ma mong muốn được trở lại làm nghề giáo và hợp tác với các giáo sư cũng như sinh viên trong khi tập trung vào nghiên cứu đổi mới giáo dục và kinh doanh".

Tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba - Ảnh: Internet

Jack Ma 'biến mất bí ẩn' một thời gian sau khi đưa ra nhận xét chỉ trích rằng “các quy định tài chính của chính quyền Trung Quốc đang kìm hãm sự đổi mới” tại một diễn đàn công khai ở Thượng Hải vào tháng 10/2020. Đến tháng 10/2021, Jack Ma rời Trung Quốc đại lục và đến Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Israel và Úc. Ngay sau khi Jack Ma trở lại Trung Quốc đại lục vào tháng 3/2023, Alibaba lên kế hoạch sẽ chia hoạt động kinh doanh của mình thành sáu đơn vị, gồm các công ty: Dịch vụ đám mây Cloud Intelligence, Thương mại điện tử Taobao Tmall Commerce, Dịch vụ Local Services, Hậu cần Cainiao Smart Logistics, Thương mại số Global Digital Commerce, Truyền thông số và giải trí Digital Media and Entertainment.

Được biết Jack Ma đã nhận bằng tiến sĩ danh dự về khoa học xã hội của Đại học Hồng Kông vào năm 2018.

10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2023, Jack Ma chỉ còn giữ vị trí thứ sáu Nhắc đến các tỷ phú, người giàu nhất Trung Quốc có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến ngay Jack Ma. Tuy nhiên, liệu năm nay Jack Ma có phải là top tỉ phú giàu nhất Trung Quốc không? Cùng tìm hiểu xem nhé

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