SỐC: Vụ cưỡng hiếp chấn động Alibaba - Chủ tịch lên tiếng

Thế giới 11/08/2021 05:22

Vụ việc Alibaba sa thải 1 người quản lý đang gây xôn xao MXH và nhận nhiều ý kiến từ cư dân mạng.

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), người điều hành của công ty có tên là Quyi do có hành vi thân mật với một nhân viên khi người này đang say rượu nên bị sa thảy. Nhân vật này cũng bị cơ quan thực thi pháp luật sẽ xác định xem có phạm tội hiếp dâm hay không và sẽ không bao giờ được làm việc ở công ty nữa.

Chủ tịch Alibaba Daniel Zhang chia sẻ: "Sự cố này là một sự sỉ nhục đối với tất cả nhân viên của Alibaba, đồng thời lưu ý rằng sự việc cho thấy thất vọng to lớn đối với những thách thức trong văn hóa của Alibaba". Vị chủ tịch nói thêm: "Chúng ta phải xây dựng lại, và chúng ta phải thay đổi. Thay đổi chỉ có thể thực hiện nếu từng người thay đổi, và phải bắt đầu từ cấp cao. Thay đổi phải bắt đầu từ tôi".

Alibaba

Ngoài ra, chủ tịch và giám đốc nhân sự của nhóm Neighbourhood Retail Business thuộc Alibaba cũng đã từ chức vì không hành động kịp thời khi một nữ nhân viên lên tiếng nói rằng hôm 27/7, cô bị tấn công tình dục. Song song đó, các biện pháp phạt đã được đưa ra ngay sau tuyên bố của sở cảnh sát tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc rằng họ đang mở một cuộc điều tra và đang thu thập bằng chứng về các cáo buộc tấn công tình dục vào nữ nhân viên của công ty.

Người phát ngôn của công ty cho hay: "Alibaba có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi sai trái liên quan đến vấn đề tấn công tình dục và việc đảm bảo tập đoàn là một nơi làm việc an toàn cho tất cả các nhân viên là ưu tiên hàng đầu của công ty".

Alibaba

Chủ tịch Daniel Zhang - Ảnh: Handout

Ông Zhang cho biết thêm rằng công ty cũng sẽ thiết lập một kênh báo cáo chuyên biệt, tiến hành việc xây dựng chính sách chống quấy rối tình dục và nói rằng, nhân viên có thể từ chối văn hóa ép rượu không tốt đẹp có trong cộng đồng.

Trước đó, theo ETToday, một lá đơn tố cáo của nữ nhân viên dài gần 8000 chữ đã mô tả chi tiết vụ việc trên. Theo đó, cô tố cáo sếp của mình đã yêu cầu cô tháp tùng đi tiếp rượu cho một thương gia. Người này trong lúc uống rượu đã lợi dụng sờ soạng chân, ngực và nhiều bộ phận nhạy cảm khác. Tên lãnh đạo đã không hề bảo vệ cô, và thậm chí sau khi uống say, cô còn bị y lạm dụng tình dục nhiều lần ngay trong đêm đó.

 

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