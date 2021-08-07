Trước khi chết, nạn nhân đã bị hung thủ tấn công rất tàn nhẫn.

Về vụ thanh niên bị dìm chết ở Nhật Bản, mới đây cảnh sát Osaka đã công bố một vài chi tiết về vụ xô xát giữa nghi phạm và nạn nhân. Được biết, du học sinh Việt đã bị nghi phạm 26 tuổi gốc Dominica tấn công rất tàn nhẫn. Cảnh sát cho hay, sự việc diễn ra vào 20h20 phút ngày 2/8. Nghi phạm đã vật lộn, đánh và đá vào mặt nạn nhân suốt 10 phút trước khi nạn nhân rơi xuống nước. Điều đáng nói là khi du học sinh Việt ngoi lên, y còn tiếp cận và đánh tiếp bằng một chai bia - theo lời cảnh sát điều tra.

Nghi phạm tên Cruz Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Dominica - Ảnh: Internet Theo đó, nghi phạm được xác nhận là Cruz Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Dominica. Tên này không có nghề nghiệp, cũng không có nơi cư trú cố định. Theo cảnh sát, nghi phạm và nạn nhân có cùng nhau uống bia trước khi vụ việc xảy ra, nhưng dường như đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Song song đó, đài Truyền hình Kansai, một đài truyền hình uy tín ở Osaka, Nhật, vừa thông tin cảnh sát đã bắt được nghi phạm hành hung thanh niên người Việt Nam đến chết tại thành phố Osaka. Theo đó, Cruz Cabrera Brian Alberto, một người có quốc tịch Cộng hòa Dominica, 26 tuổi, đã bị bắt hôm nay (5-8) vì tình nghi giết người.

Tuy nhiên, kẻ tình nghi giết người từ chối trả lời câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát và nói rằng: "Tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi tôi được gặp luật sư riêng". Thanh niên bị đánh và đẩy xuống sông - Ảnh: Internet Do nghi phạm luôn giữ im lặng, không chịu khai bất cứ điều gì nên thi thể của nạn nhân đến nay vẫn chưa được xử lý, sự việc kéo dài sẽ càng làm cho gia đình, bạn bè thêm đau xót. Trước đó, theo Yahoo News Japan, một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng: "Một người nước ngoài đang chết đuối trên sông" vào lúc 8h20 phút tối ngày 2/8 (giờ địa phương). Nạn nhân được vớt lên trong tình trạng ngừng thở và đã tử vong. Khu vực xảy ra cái chết của người này tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori (Osaka, Nhật Bản). Minami là một khu vực sầm uất tại Osaka, là nơi được đông đảo giới trẻ Nhật Bản ưa thích. Nguồn: JJJ, Yahoo Japans

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