Chấn động: Cô gái đi du lịch bị giết cạnh đồ nội y trong tư thế úp mặt xuống nước

Thế giới 07/08/2021 15:18

Cô gái tử vong gần một chiếc quần jeans và nội y. Nghi bị hiếp dâm.

Một phụ nữ Thụy Sĩ (57 tuổi) được tìm thấy đã tử vong giữa những tảng đá tại một thác nước theo tờ Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin ngày 5/8.

Người phụ nữ này được phát hiện vào khoảng 1h30 phút chiều 5/8, một người đàn ông tên Natthapong Seedam (31 tuổi), là cư dân của huyện Tha Muang, phía Nam của tỉnh Kanchanaburi, miền Trung Thái Lan.

Theo cảnh sát cho hay có một thi thể một phụ nữ, cao khoảng 1m6, nằm úp mặt xuống nước, giữa những tảng đá, cách lối vào thác Ao Yon khoảng 1km. Cơ thể nạn nhân được bao phủ bởi một tấm khăn màu đen, phần chân nhô lên khỏi mặt nước. Gần đó, cảnh sát phát hiện một quần đùi jeans và nội y kèm đ ôi giày thể thao nhãn hiệu Nike màu đen và một điện thoại di động.

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Theo nguồn tin từ Cục Di trú Thái Lan cho hay, nạn nhân được xác định là Nicole Sauvain-Weisskopf, quốc tịch Thụy Sĩ. Trước đây người phụ nữ này từng đến thăm Phuket vào năm 2019 và sau đó rời tỉnh Chiang Mai để đến Singapore. Hiện thi thể của người phụ nữ xấu số đã được gửi đến bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm tử thi tìm ra nguyên nhân cái chết. Song song đó, cảnh sát cũng tiến hành đang thu thập bằng chứng và điều tra vụ việc.

Vị bác sĩ tên Chaloemphong Sukhonthaphon cho hay: “Trong trường hợp chết bất thường, chẳng hạn như một vụ giết người, thì cần phải có các xét nghiệm sâu hơn. Đội ngũ pháp y cần thu thập ADN, máu hoặc các loại chất thải khác và chuyển chúng đến Bangkok nhanh để xác định nguyên nhân càng sớm càng tốt”.

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Bà Helene Budliger Artieda, Đại sứ Thụy Sĩ tại Thái Lan cho biết trong một dòng Tweet rằng: “Cảm ơn tất cả các cơ quan chức năng Thái Lan vì đã hành động nhanh chóng để điều tra vụ việc”.

Hiện vụ cô gái tử vong ở khu du lịch Thái Lan vẫn gây xôn xao MXH.

Nguồn: BP

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