Khi nghe lí do khiến cô gái trở nên co giật, ai nấy đều giận kẻ lạ mặt này.

Theo LadBible, nạn nhân bị kẻ xấu lừa uống đồ lạ tên là Millie Taplin. Cô nàng chỉ mới 18 tuổi, sống tại Essex (Anh) và đã không thể nói chuyện hoặc đi lại trong khoảng 4 giờ, sau khi đi chơi tại một quán bar vào đêm hôm trước. Cụ thể, kẻ xấu đã tiếp cận và mời cô lên bar, sau đó cho cô uống một loại nước lạ khiến cô về nhà trong tình trạng không khỏe và co giật suốt đêm.

Hình ảnh vô cùng đáng sợ của cô gái bị kẻ xấu dụ uống đồ 'lạ' trên bar Khi Millie Taplin được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra rằng đồ uống của Millie đã bị trộn với hai loại thuốc khác nhau - một loại để làm tê liệt và một loại để khiến cô bất tỉnh! Sự việc đáng tiếc này xảy ra tại hộp đêm Moo Moo ở Southend khi cô gái đang vui chơi cùng bạn bè thì bị kẻ xấu dụ dỗ. Kẻ lạ đã mời cô một ly vodka và nước chanh.

Chỉ sau 10 phút, Millie Taplin mất kiểm soát chân và tay, cô còn không thể nói hoặc đi lại. Dù thương con nhưng mẹ cô gái vẫn quyết chia sẻ hình ảnh này để cảnh tỉnh các cô gái trẻ - Ảnh: Cắt từ clip Dù đau đớn khi chứng kiến con mình quằn quại trên giường nhưng mẹ của cô đã quyết định chia sẻ hình ảnh Millie nằm co quắp trên giường bệnh với đôi mắt mở to và hàm nghiến chặt để làm bài học cho các cô gái trẻ tránh bị kẻ xấu dụ dỗ. "Thật đáng lo ngại, nếu điều đó cứu được một cô gái nào đó thoát khỏi nanh vuốt những kẻ độc ác, dù chỉ một bé gái, thì điều đó đáng được chia sẻ". Mẹ Millie Taplin chia sẻ trên Mirror.

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