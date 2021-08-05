Kinh hoàng cảnh cô gái co giật méo mồm vì uống đồ 'lạ' tại một quán bar, ẩn tình sau đó càng đáng giận

Thế giới 05/08/2021 09:08

Khi nghe lí do khiến cô gái trở nên co giật, ai nấy đều giận kẻ lạ mặt này.

Theo LadBible, nạn nhân bị kẻ xấu lừa uống đồ lạ tên là Millie Taplin. Cô nàng chỉ mới 18 tuổi, sống tại Essex (Anh) và đã không thể nói chuyện hoặc đi lại trong khoảng 4 giờ, sau khi đi chơi tại một quán bar vào đêm hôm trước.

Cụ thể, kẻ xấu đã tiếp cận và mời cô lên bar, sau đó cho cô uống một loại nước lạ khiến cô về nhà trong tình trạng không khỏe và co giật suốt đêm.

co giat 1
Hình ảnh vô cùng đáng sợ của cô gái bị kẻ xấu dụ uống đồ 'lạ' trên bar

Khi Millie Taplin được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra rằng đồ uống của Millie đã bị trộn với hai loại thuốc khác nhau - một loại để làm tê liệt và một loại để khiến cô bất tỉnh!

Sự việc đáng tiếc này xảy ra tại hộp đêm Moo Moo ở Southend khi cô gái đang vui chơi cùng bạn bè thì bị kẻ xấu dụ dỗ. Kẻ lạ đã mời cô một ly vodka và nước chanh.

Chỉ sau 10 phút, Millie Taplin mất kiểm soát chân và tay, cô còn không thể nói hoặc đi lại.

co giat 2
 

Kinh hoàng cảnh cô gái co giật méo mồm vì uống đồ 'lạ' tại một quán bar, ẩn tình sau đó càng đáng giận - Ảnh 3

Kinh hoàng cảnh cô gái co giật méo mồm vì uống đồ 'lạ' tại một quán bar, ẩn tình sau đó càng đáng giận - Ảnh 4

Dù thương con nhưng mẹ cô gái vẫn quyết chia sẻ hình ảnh này để cảnh tỉnh các cô gái trẻ - Ảnh: Cắt từ clip

Dù đau đớn khi chứng kiến con mình quằn quại trên giường nhưng mẹ của cô đã quyết định chia sẻ hình ảnh Millie nằm co quắp trên giường bệnh với đôi mắt mở to và hàm nghiến chặt để làm bài học cho các cô gái trẻ tránh bị kẻ xấu dụ dỗ.

"Thật đáng lo ngại, nếu điều đó cứu được một cô gái nào đó thoát khỏi nanh vuốt những kẻ độc ác, dù chỉ một bé gái, thì điều đó đáng được chia sẻ". Mẹ Millie Taplin chia sẻ trên Mirror.

SỐC: Bé 8 tuổi qua đời thương tâm vì cú đánh 'hiểm' mà các mẹ bỉm dễ mắc phải

SỐC: Bé 8 tuổi qua đời thương tâm vì cú đánh 'hiểm' mà các mẹ bỉm dễ mắc phải

Thông tin cậu bé 8 tuổi này qua đời khiến ai nấy đều xót xa, nguyên do từ việc mà các bà mẹ hay mắc phải hiện nay.

Xem thêm
Từ khóa:   quán bar thuốc lắc ma túy

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 53 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 53 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 22 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 46 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích