Thông tin cậu bé 8 tuổi này qua đời khiến ai nấy đều xót xa, nguyên do từ việc mà các bà mẹ hay mắc phải hiện nay.

Một đôi vợ chồng ôm con đến 1 bệnh viện, hốt hoảng nhờ y tá và bác sĩ cứu con mình. Người đàn ông ra vẻ cầu cứu rằng con anh ta đang gặp nguy hiểm và phải điều trị càng sớm càng tốt. Ngay sau đó, cô y tá nhanh chóng tìm bác sĩ để cứu cháu bè và chẩn đoán cậu bé bị chấn thương do va chạm nội sọ, cần được cấp cứu kịp thời.

Sau 3 tiếng được tích cực cứu chữa, cậu bé qua đời. Ba mẹ cậu bé đau đớn tột cùng và không thể chấp nhận việc con mình đã ra đi mãi mãi. Khi người mẹ đã bình tình hơn, bà mẹ nghe nguyên do con mình tử vong thì càng thất thần. Lí do lúc con học bài mà mãi nghịch điện thoại, người mẹ đã đánh trúng đầu cậu bé ở một vị trí hiểm khiến cháu bất tỉnh.

Bác sĩ cho rằng đây là việc các bậc phụ huynh hay làm với con em mình, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Hiện nay nhiều trẻ nhỏ mê dùng điện thoại, ipad nên đây là lí do dẫn đến việc các em bỏ quên bài vở về nhà và không chuyên tâm học hành.

Việc ba mẹ cầm điện thoại liên tục có thể khiến con bắt chước và thực hiện theo, vì thế, theo các chuyên gia tâm lý thì trước khi khiển trách con cái, các bậc phụ huynh nên xem lại bản thân mình.

Khi con cái muốn giao tiếp với ba mẹ, nếu bạn cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, dễ gây cảm giác xa vời và tạo khoảng cách với con trẻ.

Vì thế, các bậc phụ huynh nên chia sẻ với con nhiều hơn. Đừng ép con lớn quá nhanh hay mãi dán mắt vào màn hình điện thoại. Chỉ cần bạn lắng nghe tâm tư của con, chắc chắn gia đình sẽ hòa thuận và tốt đẹp hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Aboluowang, Healthline

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-be-8-tuoi-qua-doi-thuong-tam-vi-cu-danh-hiem-ma-cac-me-bim-de-mac-phai-415890.html