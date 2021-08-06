Hiện tại, do nghi phạm không chịu khai nên thi thể thanh niên bị dìm chết ở Nhật vẫn chưa xử lý, bạn bè du học sinh này cũng đã lên tiếng.

Đài Truyền hình Kansai, một đài truyền hình uy tín ở Osaka, Nhật, vừa thông tin cảnh sát đã bắt được nghi phạm hành hung thanh niên người Việt Nam đến chết tại thành phố Osaka. Theo đó, Cruz Cabrera Brian Alberto, một người có quốc tịch Cộng hòa Dominica, 26 tuổi, đã bị bắt hôm nay (5-8) vì tình nghi giết người. Tuy nhiên, kẻ tình nghi giết người từ chối trả lời câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát và nói rằng: "Tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi tôi được gặp luật sư riêng".

Do nghi phạm luôn giữ im lặng, không chịu khai bất cứ điều gì nên thi thể của nạn nhân đến nay vẫn chưa được xử lý, sự việc kéo dài sẽ càng làm cho gia đình, bạn bè thêm đau xót. Sau đó, nhóm bạn cùng phòng của du học sinh bị giết đã quay clip kêu gọi những ai đã quay video sự việc, hoặc những người có mặt tại bờ sông Namba chứng kiến sự việc hãy đến đồn cảnh sát Minami cung cấp chứng cứ, buộc tội hung thủ để thi thể của nạn nhân sớm được đưa về quê nhà.

Bạn bè thanh niên bị giết quay clip mong người có mặt ở hiện trường lên tiếng về sự việc - Ảnh: Chụp từ clip Ngay bên dưới đoạn video, CĐM để lại bình luận hi vọng chính người đứng quay clip, livestream hô hào, cổ vũ còn chút lương tâm mà đến đồn cảnh sát cung cấp bằng chứng hỗ trợ điều tra cũng coi như chuộc lại lỗi lầm cho vô cảm của mình. Hình ảnh được cho là nạn nhân cùng với hung thủ nói chuyện, vui vẻ cùng nhau - Ảnh chụp màn hình Trước đó, trang Yahoo News Japan đưa tin cơ quan cảnh sát nước này đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị đẩy xuống sông đến chết ở bờ sông Dotonbori, thuộc khu vực trung tâm thành phố Minami, Chuo-ku, tỉnh Osaka, Nhật Bản. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân có một số vết bầm tím ở đầu và cổ, nguyên nhân tử vong là ngạt nước do chết đuối. Cảnh sát tin rằng du học sinh Việt đã bị hành hung đến bất tỉnh, bị đạp xuống sông dẫn tới tai nạn thương tâm. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm kẻ gây ra vụ án và chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi phạm của vụ thanh niên bị chết đuối này. Hình ảnh thanh niên bị đẩy xuống sông và cảnh sát đang làm việc tại hiện trường - Ảnh: Internet Cũng theo Yahoo News Japan, một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng: "Một người nước ngoài đang chết đuối trên sông" vào lúc 8h20 phút tối ngày 2/8 (giờ địa phương). Nạn nhân được vớt lên trong tình trạng ngừng thở và đã tử vong. Khu vực xảy ra cái chết của người này tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori (Osaka, Nhật Bản). Minami là một khu vực sầm uất tại Osaka, là nơi được đông đảo giới trẻ Nhật Bản ưa thích. Hiện tại đoạn clip thanh niên bị dìm chết ở Nhật đang gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận từ cư dân mạng.

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