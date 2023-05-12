Elon Musk từ chức CEO Twitter, giá cổ phiếu Tesla tăng mạnh

Thế giới 12/05/2023 14:05

Ông trùm công nghệ Elon Musk thông báo đã tìm được giám đốc điều hành mới cho Twitter, ông sẽ chỉ đóng vai trò giám sát sản phẩm, phần mềm và hệ thống.

Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk đã thông báo vào ngày 11/5 (giờ địa phương) rằng Twitter đã thuê được một CEO mới và ông sẽ từ chức.

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Tỷ phú, ông trùm công nghệ Elon Musk - Ảnh: Wikipedia

Theo CNBC, ngày hôm đó, Musk đã thông báo trên tài khoản Twitter của mình: “Tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thuê một CEO mới cho Twitter,” và cho biết, “Cô ấy sẽ bắt đầu làm việc sau khoảng sáu tuần nữa.” 

Ông cũng nói thêm: “Tôi sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc công nghệ (CTO) giám sát hoạt động của các sản phẩm, phần mềm và hệ thống.”

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Elon Musk hé lộ chọn một phụ nữ làm CEO của Twitter - Ảnh: Chụp màn hình tài khoản Twitter của Elon Musk

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Musk đã mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD (tương đương 1032 ngàn tỷ đồng) và nhậm chức CEO. Vào tháng 12, hai tháng sau đó, ông nói: "Tôi sẽ từ chức nếu tìm được người kế nhiệm phù hợp". 

Một số nhà đầu tư của Tesla đã lo ngại rằng Musk, đồng thời là Giám đốc điều hành Tesla, đang tập trung quá nhiều vào các hoạt động của Twitter, nói rằng ông nên dành nhiều thời gian hơn cho Tesla.

Được biết, vào ngày thông tin về việc Musk từ chức CEO Twitter được đưa ra, cổ phiếu Tesla tăng hơn 2%.

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