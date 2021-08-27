Thi thể người phụ nữ bị phân nhiều mảnh, hé mở danh tính hung thủ và nhiều chi tiết giết người rùng rợn

Thế giới 27/08/2021 16:03

Hai ngày sau khi mất tích, nạn nhân được người dân tìm thấy trong tình trạng bị phân thành nhiều mảnh và bị vứt ở dưới gầm cầu, trong trạm đốt rác.

Ngày 21/8, vợ chồng ông Hầu, sống tại Trung Quốc nhận được cuộc gọi từ con rể, nói rằng con gái họ, Hầu Văn đã mất tích một ngày không có tin tức. Hai vợ chồng ông Hầu tức tốc đến nhà họ Đới, gia đình chồng của con gái, cách đó khoảng 4 km, để tìm hiểu sự tình.

Vợ chồng ông Hầu được kể lại sự việc rằng sáng 20/8, Hầu Văn đi khỏi nhà và không quay về nữa. Bố chồng của Hầu Văn con đưa vợ chồng sui gia xem bức ảnh ai đó chụp lại phía sau một người phụ nữ đang điều khiển xe máy của Hầu Văn chạy ra khỏi làng.

Cả gia đình họ Đới cùng vợ chồng ông Hầu đã tỏa ra đi tìm Hầu Văn khắp nơi trong làng, một số khu vực sông suối lân cận nhưng đến chiều ngày 21 vẫn không tìm được manh mối gì. Lo sợ rằng có chuyện không hay xảy ra, chồng của Hầu Văn đã đến đồn cảnh sát địa phương báo tin vợ mất tích.

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Hình ảnh ông Đới Hoa đang điều khiển xe máy của người quá cố chạy ra khỏi nhà

Chiều hôm đó, vợ chồng ông Hầu cũng đến chỗ làm của Hầu Văn hỏi thăm nhưng tất cả mọi người đều nói không gặp cô. Đến 8 giờ tối, đôi vợ chồng lo lắng không yên nên đã đến Ủy ban làng để xin xem lại video từ camera giám sát. Lúc này họ phát hiện ra rằng Hầu Văn chưa từng rời khỏi nhà chồng sau khi cô đi làm về vào chiều ngày 19.

Đáng ngờ hơn nữa, sáng ngày 20, chính ông Đới đã điều khiển xe máy của con dâu chạy ra khỏi nhà rồi vứt xe lại ở khu vực gần đó. Khoảng 10 phút sau, ông ta về nhà lái xe tải đi đến phía sau núi.

Sau khi trình báo những chi tiết kỳ lạ này cho cảnh sát, cả nhà họ Đới bao gồm vợ chồng ông Đới và chồng của Hầu Văn và con gái lớn của họ cũng bị cảnh sát đưa về đồn lấy lời khai. Trải qua một ngày đêm tra hỏi, cảnh sát đã xác định được vụ mất tích của Hầu Văn có liên quan đến ông bố chồng.

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Gia đình ông Hầu đang nói chuyện với phóng viên

Ngày 23/8, người dân phát hiện ra những mảnh thi thể dưới gầm cầu và ở trạm đốt rác của địa phương. Kết quả ADN cho thấy nạn nhân chính là Hầu Văn. Được biết, thủ đoạn giết người vô cùng tàn nhẫn gồm phân xác, tiêu hủy thi thể khá tinh vi. Từ đó, cảnh sát gấp rút tiến hành điều tra.

Vụ việc khiến cho dân địa phương vô cùng bàng hoàng và sợ hãi. Hầu Văn và chồng kết hôn từ năm 2013, có với nhau một cậu con trai 8 tuổi. Một số hàng xóm cho biết mối quan hệ giữa Hầu Văn và nhà chồng vốn không được tốt cho lắm. Đặc biệt, nạn nhân và mẹ chồng thườngxảy ra mâu thuẫn.

Có nguồn tin nói rằng ngày 18/8, họ có nghe thấy tiếng cãi nhau lớn từ gia đình họ Đới, có vẻ như Hầu Văn và mẹ chồng xảy ra tranh chấp dữ dội.

Họ nhận định rằng chỉ một mình bố chồng thì không thể ra tay sát hại con dâu, phân xác và phi tang tinh vi như vậy. Có khả năng nào cả gia đình họ Đới đã cùng nhau hợp sức gây ra tội ác tày trời nhưng chỉ một mình ông Đới đứng ra gánh vác trách nhiệm?

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