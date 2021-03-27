'Tai nạn' hy hữu với ổ khóa tròn, 3 mẹ con mắc kẹt và ngất lịm trong nhà tắm suốt 7 tiếng đồng hồ

Thế giới 27/03/2021 10:25

Không ai có thể nghĩ cả 3 mẹ con đều bị kẹt trong nhà tắm suốt 7 giờ liền vì tai nạn với ổ khóa tròn.

Câu chuyện của chị Safra Hussain là lời cảnh báo cho những gia đình nên xem lại nội thất trong nhà mình.

Ngày 17/3 vào khoảng 9h50 chị Safra cho 2 con cô con gái của mình vào nhà tắm, chuẩn bị tắm để các con ăn trưa kịp giờ đến trường vào buổi chiều. Nhưng sau khi tắm xong, chị bàng hoàng nhận ra mình không thể mở cửa ra ngoài. Chị vô cùng hoảng hốt vì các con không có quần áo để thay và trong phòng tắm thì rất chật hẹp.

Lấy lại bình tĩnh, chị đánh lạc hướng các con để 2 cô bé không cảm thấy sợ hãi bằng cách cho các con tiếp tục chơi xà phòng. Trong lúc đó, chị làm mọi cách để đập ổ khóa và phá cửa ra ngoài, nhưng đều không có tác dụng.

"Khoảnh khắc nhận ra cả 3 mẹ con bị nhốt trong một không gian hẹp như thế này khiến tôi kinh hoàng và sợ hãi, vì tôi không mang theo điện thoại để có thể gọi cho người khác cứu mình" - chị Safra kể lại trải nghiệm của mình.

Nỗi sợ hãi của chị càng lúc càng tăng lên khi chị phát hiện ra tay chân của các con co rút và bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu xanh vì lạnh. Chị Safra liền bật máy nước nóng lên mức nhiệt tối đa để sưởi ấm con, nhưng cách này rất có thể sẽ khiến các con bị ngộp thở. 

ket trong nha tam 1
Câu chuyện của chị Safra Hussain là lời cảnh báo cho những gia đình nên xem lại nội thất trong nhà mình
ket trong nha tam 2
Chị Safra làm mọi cách để đập ổ khóa và phá cửa ra ngoài, nhưng đều không có tác dụng

Sau đó vài tiếng, con gái lớn của chị liên tục kêu đói, chị chỉ còn cách lấy nước từ vòi sen trong phòng tắm để con uống đỡ, còn con gái nhỏ thì được chị cho uống sữa của mình. Tuy nhiên, trong điều kiện lạnh cóng và mệt mỏi, sữa chị không đủ để cho cô bé uống.

"Nhưng trong tình huống như thế này, tôi làm gì có đủ sữa. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ. Mẹ con tôi chỉ muốn nhắm mắt lại thôi" - chị Safra chia sẻ tiếp.

Thật may mắn, khoảng 17h chiều, trước khi 3 mẹ con chị thấm mệt và ngất đi thì chồng chị Safra đã về kịp lúc và nhanh chóng "giải cứu" cho 3 mẹ con.

Ông xã của chị Safra sau khi phát hiện vợ và các con bị kẹt trong phòng tắm, anh đã dùng chìa khóa để mở nắm tay cầm của cửa vẫn không sao xoay được. Cuối cùng, anh đành phải dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa để nó bung ra.

Chị cho biết thêm: "Thật may là chồng tôi đã linh cảm có chuyện không ổn xảy ra. Anh ấy nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi nhưng đều không nhận được hồi đáp. 16 giờ 30, chồng tôi đã đến trường của con gái để đón con và được cô giáo thông báo hôm nay con không đến lớp. Anh đã kinh hoàng khi phát hiện mẹ con tôi bị mắc kẹt trong nhà tắm".

ket trong nha tam 3
Thật may mắn, khoảng 17h chiều, trước khi 3 mẹ con chị thấm mệt và ngất đi thì chồng chị Safra đã về kịp lúc và nhanh chóng 'giải cứu' cho 3 mẹ con

Chị Safra bình tĩnh lại sau một trải nghiệm hết sức "đáng sợ", chị đã kể câu chuyện của mình trên trang cá nhân và khuyên nhủ mọi người: "Nhà chúng tôi sử dụng ổ khóa tròn cho cửa nhà tắm. Mọi lần nó hoạt động rất trơn tru, nhưng lần đấy thì lại bị mắc kẹt. Tôi đã thử xoay nó sang trái, phải nhưng nó không nhúc nhích. Vì vậy, hy vọng qua câu chuyện này, mọi người sẽ kiểm tra lại tay nắm cửa của nhà mình, nhất là nhà tắm và nhà vệ sinh. Và bạn hãy luôn mang theo điện thoại bên mình dù bạn đang ở đâu trong nhà, bởi có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra bạn sẽ không thể biết trước được".

ket trong nha tam 4
Câu chuyện của chị Safra đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng

Nhiều cư dân mạng nghe qua câu chuyện đều cảm thấy lo lắng, rất nhiều người hỏi thăm và động viên mẹ con chị. Cũng có không ít người đã thuật lại tình huống mình gặp phải tương tự.

"Tôi đã từng bị nhốt một mình trong nhà vệ sinh nên tôi rất hiểu cảm giác của chị. Hôm đó tôi vào nhà vệ sinh một mình, con trai 3 tuổi ở nhà đã khóa chốt bên ngoài cánh cửa lại. Điều đáng nói là thằng bé chỉ biết chốt chứ chưa biết cách mở. Tôi la hét trong đó còn con trai tôi thì khóc ầm ĩ bên ngoài nhà vệ sinh. Cuối cùng tôi nhờ con lấy điện thoại luồn qua khe cửa nhà vệ sinh. Tôi đã phải gọi chồng về chỉ để mở cửa cho tôi. Ra ngoài, tôi đã tháo luôn cái chốt cửa" - một cư dân mạng kể lại.

Bố mẹ đi vắng, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm vì ngã xuống sông gần nhà

Bố mẹ đi vắng, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm vì ngã xuống sông gần nhà

Hai anh em ruột đã chết đuối thương tâm vì ngã xuống sông gần nhà. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hy hữu câu chuyện kinh hoàng mắc kẹt trong nhà tắm

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích