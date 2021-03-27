Ngày 17/3 vào khoảng 9h50 chị Safra cho 2 con cô con gái của mình vào nhà tắm, chuẩn bị tắm để các con ăn trưa kịp giờ đến trường vào buổi chiều. Nhưng sau khi tắm xong, chị bàng hoàng nhận ra mình không thể mở cửa ra ngoài. Chị vô cùng hoảng hốt vì các con không có quần áo để thay và trong phòng tắm thì rất chật hẹp.

Câu chuyện của chị Safra Hussain là lời cảnh báo cho những gia đình nên xem lại nội thất trong nhà mình.

"Khoảnh khắc nhận ra cả 3 mẹ con bị nhốt trong một không gian hẹp như thế này khiến tôi kinh hoàng và sợ hãi, vì tôi không mang theo điện thoại để có thể gọi cho người khác cứu mình" - chị Safra kể lại trải nghiệm của mình.

Lấy lại bình tĩnh, chị đánh lạc hướng các con để 2 cô bé không cảm thấy sợ hãi bằng cách cho các con tiếp tục chơi xà phòng. Trong lúc đó, chị làm mọi cách để đập ổ khóa và phá cửa ra ngoài, nhưng đều không có tác dụng.

Nỗi sợ hãi của chị càng lúc càng tăng lên khi chị phát hiện ra tay chân của các con co rút và bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu xanh vì lạnh. Chị Safra liền bật máy nước nóng lên mức nhiệt tối đa để sưởi ấm con, nhưng cách này rất có thể sẽ khiến các con bị ngộp thở.

Câu chuyện của chị Safra Hussain là lời cảnh báo cho những gia đình nên xem lại nội thất trong nhà mình

Chị Safra làm mọi cách để đập ổ khóa và phá cửa ra ngoài, nhưng đều không có tác dụng

Sau đó vài tiếng, con gái lớn của chị liên tục kêu đói, chị chỉ còn cách lấy nước từ vòi sen trong phòng tắm để con uống đỡ, còn con gái nhỏ thì được chị cho uống sữa của mình. Tuy nhiên, trong điều kiện lạnh cóng và mệt mỏi, sữa chị không đủ để cho cô bé uống.

"Nhưng trong tình huống như thế này, tôi làm gì có đủ sữa. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ. Mẹ con tôi chỉ muốn nhắm mắt lại thôi" - chị Safra chia sẻ tiếp.

Thật may mắn, khoảng 17h chiều, trước khi 3 mẹ con chị thấm mệt và ngất đi thì chồng chị Safra đã về kịp lúc và nhanh chóng "giải cứu" cho 3 mẹ con.

Ông xã của chị Safra sau khi phát hiện vợ và các con bị kẹt trong phòng tắm, anh đã dùng chìa khóa để mở nắm tay cầm của cửa vẫn không sao xoay được. Cuối cùng, anh đành phải dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa để nó bung ra.

Chị cho biết thêm: "Thật may là chồng tôi đã linh cảm có chuyện không ổn xảy ra. Anh ấy nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi nhưng đều không nhận được hồi đáp. 16 giờ 30, chồng tôi đã đến trường của con gái để đón con và được cô giáo thông báo hôm nay con không đến lớp. Anh đã kinh hoàng khi phát hiện mẹ con tôi bị mắc kẹt trong nhà tắm".

Thật may mắn, khoảng 17h chiều, trước khi 3 mẹ con chị thấm mệt và ngất đi thì chồng chị Safra đã về kịp lúc và nhanh chóng 'giải cứu' cho 3 mẹ con

Chị Safra bình tĩnh lại sau một trải nghiệm hết sức "đáng sợ", chị đã kể câu chuyện của mình trên trang cá nhân và khuyên nhủ mọi người: "Nhà chúng tôi sử dụng ổ khóa tròn cho cửa nhà tắm. Mọi lần nó hoạt động rất trơn tru, nhưng lần đấy thì lại bị mắc kẹt. Tôi đã thử xoay nó sang trái, phải nhưng nó không nhúc nhích. Vì vậy, hy vọng qua câu chuyện này, mọi người sẽ kiểm tra lại tay nắm cửa của nhà mình, nhất là nhà tắm và nhà vệ sinh. Và bạn hãy luôn mang theo điện thoại bên mình dù bạn đang ở đâu trong nhà, bởi có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra bạn sẽ không thể biết trước được".

Câu chuyện của chị Safra đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng

Nhiều cư dân mạng nghe qua câu chuyện đều cảm thấy lo lắng, rất nhiều người hỏi thăm và động viên mẹ con chị. Cũng có không ít người đã thuật lại tình huống mình gặp phải tương tự.

"Tôi đã từng bị nhốt một mình trong nhà vệ sinh nên tôi rất hiểu cảm giác của chị. Hôm đó tôi vào nhà vệ sinh một mình, con trai 3 tuổi ở nhà đã khóa chốt bên ngoài cánh cửa lại. Điều đáng nói là thằng bé chỉ biết chốt chứ chưa biết cách mở. Tôi la hét trong đó còn con trai tôi thì khóc ầm ĩ bên ngoài nhà vệ sinh. Cuối cùng tôi nhờ con lấy điện thoại luồn qua khe cửa nhà vệ sinh. Tôi đã phải gọi chồng về chỉ để mở cửa cho tôi. Ra ngoài, tôi đã tháo luôn cái chốt cửa" - một cư dân mạng kể lại.