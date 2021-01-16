Say xỉn đến mất kiểm soát, hot girl có hành động 'nhạy cảm' giữa đường khiến ai chứng kiến cũng sốc nặng

Thế giới 16/01/2021 07:12

Say đến mất kiểm soát, cô gái trẻ khiến người đi đường sốc nặng vì hành động của mình.

Vừa qua, mạng xã hội Đài Loan xôn xao clip một cô gái trẻ có hành động "nhạy cảm" giữa đường vì say xỉn đến không kiểm soát được hành vi.

Clip dài khoảng 14 giây ghi lại cảnh một cô gái trẻ mặc áo hoa, váy đen và đi chân trần đang ngồi bên lề đường với tình trạng say xỉn. Được biết, gần nơi cô gái ngồi có một quán bar nên dân mạng suy đoán cô vừa đi ăn uống với bạn bè đến say không biết gì tại đây.

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Hành động xấu hổ của cô gái trẻ được người đi đường ghi lại và phát tán trên mạng - Ảnh: Internet

Cô gái say đến đi không vững, miệng nói liên hồi. Không chỉ vậy, nàng hot girl này còn có hành động khiến người đi đường "đỏ mặt". Cụ thể, cô nàng ôm lấy cột điện bên đường và ngồi với tư thế như đang làm "chuyện ấy". Có lẽ vì quá say nên cô gái trẻ không còn ý thức được hành động của bản thân.

Hành động phản cảm của chân dài này thu hút sự chú ý lớn của người đi đường. Mọi người đều ngoái nhìn bằng ánh mắt e dè và đầy khó hiểu, thậm chí tỏ thái độ chỉ trích, mỉa mai. Hiện clip này được lan truyền một cách chóng mặt, dân mạng xứ Đài cũng bàn tán sôi nổi về cô gái say xỉn này.

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