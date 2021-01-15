Chiêm ngưỡng thân hình gợi cảm có '1-0-2' của hot girl Hàn từng tuyên bố bán ảnh 'không mặc gì'

Kang In Kyung được biết đến là một trong những hot girl Hàn Quốc sở hữu thân hình đẹp như tạc tượng.

Với giới trẻ Hàn Quốc, Kang In Kyung là cái tên vô cùng quen thuộc. Dù nổi tiếng chưa lâu, nhưng chân này được đánh gía là một trong những người mẫu trẻ khá triển vọng.

Sở hữu gương mặt thanh tú với nhiều đường nét nổi trội, cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Đặc biệt, thân hình đồng hồ cát hoàn hảo của người đẹp xứ Kim Chi cũng giúp cô gặp nhiều thuận lợi khi bước chân vào làng mẫu Hàn Quốc.

Kang In Kyung là người mẫu ảnh nổi tiếng tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Dù mặc đồ kín như bưng, cô nàng cũng có thể dễ dàng khoe được vóc dáng gợi cảm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên thời gian gần đây, chân dài này nhận về không ít ý kiến tiêu cực vì liên tục tung ảnh vượt ngưỡng gợi cảm. Cụ thể không lâu trước, Kang In Kyung khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" khi diện bikini "tàng hình" như có như không đứng tạo dáng trước biển.

Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, Kang In Kyung sở hữu vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" mà nhiều cô gái mơ ước. Để có được thành quả như hiện tại, nàng hot girl Hàn Quốc đã phải tốn không ít thời gian và công sức.

Bức ảnh vượt ngưỡng gợi cảm khiến cô nhận về không ít lời chỉ trích - Ảnh: Internet

Kang In Kyung tập luyện rất nhiều để cải thiện số đo 3 vòng, đặc biệt là vòng 1. Hiện tại, trang cá nhân của cô nàng này sở hữu gần 2 triệu lượt theo dõi. Với một người mẫu ảnh mới nổi, thì đây là còn số đáng mơ ước.

Say mê khoe vòng 1 gợi cảm, thiếu nữ khiến người xem 'nóng mặt' vì sai lầm tai hại Vì say mê chụp ảnh và đăng lên mạng, nàng hot girl Mandi tá hỏa khi biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn.

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