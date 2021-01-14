Say mê khoe vòng 1 gợi cảm, thiếu nữ khiến người xem 'nóng mặt' vì sai lầm tai hại

Vì say mê chụp ảnh và đăng lên mạng, nàng hot girl Mandi tá hỏa khi biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn.

Chụp ảnh tự sướng là một sở thích khó bỏ của các chị em. Tuy nhiên, đôi lúc những bức ảnh selfie lại "phản" và khiến chủ nhân gặp rắc rối lớn. Trường hợp của nàng hot girl Mandi là minh chứng rõ nhất.

Cụ thể vừa qua, cô nàng Mandi đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp tự sướng khoe nhan sắc gợi cảm. Tuy nhiên, cô nàng bỗng trở thành "nhân vật phụ" bất đắc dĩ khi background sau lưng cô lại là một cô gái khác. Điều đáng nói là cô gái phía sau gần như trong trạng thái "không mảnh vải che thân".

Khoe ảnh chụp tự sướng, nàng hot girl gây sốc với khung cảnh phía sau lưng - Ảnh: Internet

Điều đáng nói là sau khi hình ảnh này lên sóng, rất nhiều người đã phát hiện ra và nhắc nhở. Thế nhưng, chân dài này không hề có động thái gỡ ảnh xuống. Hành động của cô nàng vấp phải vô số ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích Mandi vì cho rằng cô cố tình tung ảnh "nhạy cảm" để gây sự chú ý.

Trang cá nhân của Mandi ngập tràn những hình ảnh gợi cảm thế này - Ảnh: Internet

Trước đó, cô nàng Mandi cũng từng dính không ít thị phi liên quan tới một số hình ảnh phản cảm. Tuy nhiên sau ồn ào, trang cá nhân của cô lại được theo dõi nhiều hơn.

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