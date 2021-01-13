Hành động thách thức thời tiết của thiếu nữ Hàn Quốc Ange Vivi khiến cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm.

Thời gian gần đây, mạng xã hội Hàn Quốc bỗng nổi rần rần cái tên Ange Vivi. Dù chỉ là một hot girl mới nổi, nhưng chân dài xứ Kim Chi rất biết cách gây sự chú ý. Hiện tại, trang cá nhân của cô nàng này thu hút hơn 1 triệu lượt theo dõi. Những hình ảnh khoe dáng nóng bỏng được Ange Vivi cho lên sóng khiến người nhìn "đỏ mắt".

Vẻ nóng bỏng khó cưỡng của hot girl Hàn Quốc khiến nhiều người xuýt xoa - Ảnh: Internet

Vừa qua, nàng thiếu nữ Hàn Quốc lại một lần nữa gây bão mạng khi chia sẻ hình ảnh mặc độc mỗi bikini một mảnh thách thức thời tiết. Giữa trời tuyết lạnh "cắt da cắt thịt", cô nàng vẫn tạo dáng thần thái bên "bộ cánh" nóng bỏng.

Hình ảnh ảnh được cô nàng đăng tải thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Cô nhận về hàng chục ngàn lượt yêu thích và vô số bình luận.

Hình ảnh gây bão mạng của người đẹp Ange Vivi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho vóc dáng gợi cảm của Ange Vivi, nhiều ý kiến lại chỉ trích vì cách chọn trang phục "thời trang phang thời thiết". Đôi chân dài thon, cùng làn da trắng ngần giúp cô nàng tự tin thử thách mọi thiết kế dù là kén dáng nhất.

Bên cạnh sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm, Ange Vivi có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh ở những nơi sang trọng, diện đồ hiệu đắt đỏ.

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