Bị bạn trai chê xấu xí, thiếu nữ 'cay cú' lột xác nóng bỏng, gương mặt sau khi thẩm mỹ gây choáng

Thế giới 12/01/2021 20:37

Bị bạn trai so sánh với người yêu cũ, thiếu nữ Nhật Bản quyết tâm thay đổi và lột xác nóng bỏng.

Câu chuyện của thiếu nữ Nhật Bản tên Hyuga Suzuki từng khiến dư luận dậy sóng. Chân dài này có hành trình lột xác ngoạn mục và khiến nhiều người phải chú ý.

Nguyên nhân khiến cô nàng quyết định "dao kéo" là vì gã bạn trai cũ. Hyuga Suzuki muốn người đàn ông này phải hối hận vì đã so sánh và chê bai mình với bạn gái cũ của anh ta. Cũng vì ngoại hình kém nổi bật mà anh ta đã bỏ cô để quay lại với tình cũ.

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Hình ảnh trước và sau khi thẩm mỹ của Hyuga Suzuki - Ảnh: Internet

Khi bị phát hiện, anh chàng này còn gây sốc khi cho biết ngoại hình của Suzuki không xinh đẹp và hấp dẫn bằng bạn gái cũ khiến anh ta chán. Những lời này đã làm Suzuki bị ảnh hưởng nặng nề và cảm thấy tự ti về bản thân.

Sau đó, cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ để trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. Chân dài Nhật Bản can thiệp mắt để trở nên to, long lanh hơn, nâng và thu nhỏ cánh mũi. Chưa dừng lại, Suzuki còn tích cực tập luyện, ăn kiêng để có một cơ thể hấp dẫn với vòng 1 nở nang, eo thon và vòng ba chắc nịch.

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Nhan sắc và vóc dáng hiện tại của cô nàng khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: Internet

Hyuga Suzuki đã có một cuộc lột xác thành công ngoài mong đợi. Giờ đây, chân dài này không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn là một Youtuber nổi tiếng trong ngành làm đẹp.

Từ khóa:   Hyuga Suzuki mỹ nữ Nhật Bản gái xinh Nhật Bản

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