Ngắm cận vẻ nóng bỏng khó cưỡng của mỹ nữ Thái từng bị phát tán 'ảnh nóng' trên ô tô

Thế giới 13/01/2021 07:54

Vượt qua quá khứ, mỹ nữ Thái Lan - Baifern Pimchanok đang là cái tên được khán giả xứ chùa Vàng yêu mến.

Baifern Pimchanok là cái tên đình đám của làng điện ảnh Thái Lan. Không chỉ là một diễn viên tài năng, chân dài sinh năm 1992 cũng rất thành công trong vai trò là người mẫu.

Cô bước vào làng giải trí khi mới 17 tuổi và gặt hái được rất nhiều thành công. Tuy nhiên, thành công sớm cũng khiến nữ diễn viên trẻ đối diện với mặt trái của showbiz. Năm 2013, cô từng hủy khá nhiều lịch trình vì tin đồn sử dụng ma túy. Năm 2017, Baifern bị bắt gặp ân ái ngay trên xe với một người đàn ông lạ mặt tại một trung tâm bảo dưỡng.

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Baifern từng gây chấn động khi lộ clip nóng trên ô tô - Ảnh: Internet

Sau loạt scandal chấn động, khán giả Thái Lan lắc đầu ngán ngẩm vì Baifern. Những tưởng sau lùm xùm, mỹ nữ Thái Lan sẽ rút khỏi ngành giải trí vì làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

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Hình ảnh của Baifern Pimchanok bị ảnh hưởng nặng nề vì scandal ảnh nóng - Ảnh: Internet
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Cô từng bị yêu cầu rời khỏi showbiz Thái - Ảnh: Internet

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Loạt ảnh nóng bỏng của nữ diễn viên Thái Lan khiến khán giả say mê - Ảnh: Internet

Thế nhưng vượt qua tất cả, cô nàng đã lấy lại được tình cảm yêu mến của công chúng. Nữ chính của phim "Chiếc lá cuốn bay" được đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất đỉnh cao.

Đặc biệt, cô được khen ngày càng xinh đẹp, quyến rũ khiến nhiều người say mê. Nữ diễn viên luôn biết cách làm mới bản thân với phong cách thời trang ấn tượng, lúc thì ngọt ngào khi lại gợi cảm.

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