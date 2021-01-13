Độ nóng bỏng của nàng hot girl xứ Đài Vivi Hsu (Hứa Vi An) khiến người đối diện ngộp thở vì quá gợi cảm.

Vivi Hsu là một hot girl Đài Loan khá nổi tiếng. Không chỉ trong nước, dân mạng ở nhiều nước châu Á cũng biết đến chân dài này. Mỗi khi lên sóng, cô nàng luôn biết cách chiếm trọn mọi sự chú ý bởi gu thời trang táo bạo, khoe "tâm hồn" gợi cảm.

Vóc dáng nóng bỏng của Vivi Hsu - Ảnh: Internet

Vừa qua, cô nàng này khiến các fan của mình "đứng ngồi không yên" khi khoe khoảnh khắc đi uống trà sữa. Diện áo khoét sâu, hot girl xứ Đài khoe vòng 1 gợi cảm trước ống kính khiến người nhìn "đỏ mặt".

Chân dài này gây bão mạng khi khoe thân hình nóng bỏng bên cốc trà sữa - Ảnh: Internet

Theo dõi trang cá nhân của Vivi Hsu, mọi người dễ dàng bắt gặp những bức ảnh khoe body nuột nà khó cưỡng. Những "bộ cánh" được cắt xẻ táo bạo, đầm ren, áo hai dây... hay bikini được cô nàng thường xuyên lựa chọn.

Cận vẻ nóng bỏng của Vivi Hsu - Ảnh: Internet

Biết tận dụng tối đa ưu điểm hình thể, hiện trang cá nhân của ViVi Hsu sở hữu lượt theo dõi lớn. Dưới mỗi bức ảnh của chân dài này lượt tương rất tác cao, hầu hết dân mạng đều dành lời khen cho nhan sắc và vóc dáng của cô.

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