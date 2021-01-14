Nữ nhân viên ngân hàng gây 'bão' mạng khi quấn khăn 'bức tử' vòng 1 trong bồn tắm

Thế giới 14/01/2021 07:29

Sở hữu thân hình mảnh mai, nữ nhân viên ngân hàng Lin Xiaoxin từng nhiều lần bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vòng 1.

Vừa qua, mạng xã hội Đài Loan bỗng xôn xao về một nữ nhân viên ngân hàng nóng bỏng tên Lin Xiaoxin. Nhắc đến nhân viên ngân hàng, hầu như ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh những bộ trang phục công sở kín đáo, lịch sự. Thế nhưng, chân dài này lại nổi lên như một hiện tượng bởi gu thời trang nóng bỏng, thân hình gợi cảm.

Nữ nhân viên ngân hàng gây 'bão' mạng khi quấn khăn 'bức tử' vòng 1 trong bồn tắm - Ảnh 1
Lin Xiaoxin gây bão mạng với bức ảnh quấn khăn tắm gợi cảm - Ảnh: Internet

Không lâu trước, cô nàng gây bão mạng khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh quấn khăn tắm và ngâm mình trong bồn nước nóng. Đôi gò bồng đảo nửa kín nửa hở khiến dân mạng đỏ mặt.

Nữ nhân viên ngân hàng gây 'bão' mạng khi quấn khăn 'bức tử' vòng 1 trong bồn tắm - Ảnh 2

Nữ nhân viên ngân hàng gây 'bão' mạng khi quấn khăn 'bức tử' vòng 1 trong bồn tắm - Ảnh 3
Cô nàng rất chăm tập luyện để có được thân hình gợi cảm - Ảnh: Internet

Để có được thân hình nuột nà đáng mơ ước như hiện tại, chân dài này đã rất nỗ lực tập luyện, áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học. Dù vậy, Lin Xiaoxin từng bị nghi ngờ "dao kéo" vòng 1. Bởi bộ phận này trông gợi cảm hơn rất nhiều so với vóc dáng có phần thanh mảnh của cô. Trước những lời đồn, Lin Xiaoxin lên tiếng phủ nhận. Hiện tại, chân dài này được ví như hoa khôi trong giới ngân hàng xứ Đài.

Nữ nhân viên ngân hàng gây 'bão' mạng khi quấn khăn 'bức tử' vòng 1 trong bồn tắm - Ảnh 4
Lin Xiaoxin được mệnh danh là nữ nhân viên ngân hàng nóng bỏng nhất Đài Loan - Ảnh: Internet

Tuy chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường, nhưng trang cá nhân của cô đang sở hữu lượt theo dõi "khủng". Hầu hết những hình ảnh của Lin Xiaoxin đều nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người.

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