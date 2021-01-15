Nữ thạc sĩ sexy 'nhất quả đất' chơi bạo mặc áo bé bằng gang tay, o ép vòng 1 muốn ngộp thở

Nữ thạc sĩ sexy Amber là một trong những mỹ nhân hiếm hoi chơi DJ được đánh giá cao về độ cảm thụ âm nhạc.
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Thời gian gần đây, mạng xã hội châu Á nổi lên nữ DJ tên Amber. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, chân dài này còn được đánh giá cao về tài năng, đặc biệt là kỹ thuật chơi DJ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp trang cá nhân của chân dài này có gần 2 triệu lượt theo dõi.
Ít ai biết rằng, DJ Amber đã tốt nghiệp thạc sĩ Luật Kinh Doanh Quốc Tế tại trường đại học của Singapore. Luật và DJ nhạc EDM nghe qua có vẻ trái ngược, nhưng nữ thạc sĩ sexy đã khiến chúng có thể song song với nhau.
Hot girl Amber khiến nhiều chàng trai say đắm bởi khuôn mặt trong sáng, làn da trắng mịn cùng nét đẹp đậm chất Á Đông. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, điểm đặc biệt hơn cả ở cô nàng là thân hình nóng bỏng. Vóc dáng của Dj Amber gần như hoàn mỹ, chuẩn không cần phải chỉnh. Bên cạnh đó, cô còn hết lần này đến lần khác đốn tim dân mạng khi chăm diện đồ gợi cảm, khoe vóc dáng nuột nà.