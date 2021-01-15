Từng than thở vì vòng 1 quá lớn, nữ streamer nóng bỏng khiến CĐM 'đứng hình' với vóc dáng hiện tại

Nữ streamer nóng bỏng người Hàn Quốc Bitnara được dân mạng khen ngợi hết lời bởi thân hình quá sexy.
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Bitnara hiện đang là một trong những người mẫu, streamer đắt show nhất nhìn tại xứ sở Kim Chi. Không có tài năng gì nổi bật, cô nàng này nổi như cồn trên mạng xã hội và các sóng livestream là nhờ gương mặt xinh xắn và đặc biệt là thân hình siêu gợi cảm.
Hiện tại, trang cá nhân của nữ streamer nóng bỏng này có lượt theo dõi khủng tới gần 900.000. Thế nhưng cân bằng mà nói, nội dung trên kênh của Bitnara không có gì quá đặc biệt, thậm chí có phần tẻ nhạt. Nhưng nhan sắc và sự gợi cảm của cô nàng đã "cứu cánh"cho nội dung.
Dù sao cũng phải công nhận rằng, Bitnara sở hữu nhan sắc và vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" mà nhiều người mơ ước. Cô nàng từng không ít lần gây bão mạng khi khoe vẻ gợi cảm siêu nóng bỏng, thậm chí là tắm bồn mà không mặc gì.
Trước khi chuyển sang là một streamer, chân dài Hàn Quốc từng là thực tập sinh của nhóm nhạc nữ cũng có tiếng. Nhưng sau đó, Bitnara chuyển sang làm streamer. Cô thừa nhận đây là bước ngoặt mới của cuộc đời mình.