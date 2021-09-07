Phát hiện thi thể người phụ nữ trong tủ đông suốt 3 ngày, danh tính hung thủ khiến nhiều người phẫn nộ

Thế giới 07/09/2021 10:51

Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ được giấu trong tủ đông suốt 3 ngày và đối tượng tình nghi chính là chồng cũ của nạn nhân.

Vừa qua, công an Thành phố Xích Phong (Trung Quốc) nhận được điện thoại báo án từ gia đình nạn nhân nói con gái mất tích, nghi ngờ đã gặp nguy hiểm, yêu cầu được giúp đỡ. Sau khi tìm kiếm tại nơi ở nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ ngoài 30 tuổi, phần mặt và cổ xuất hiện nhiều vết thương ngoài da.

Qua giám định, cảnh sát xác nhận thi thể là người mang họ Xuân, bị giết hại và đối tượng bị tình nghi lớn nhất trong vụ sát hại này không ai khác là chồng cũ của chị. Từ đó, cảnh sát nỗ lực điều tra theo dõi tung tích đối tượng, khoảng 22h30 cùng ngày, cảnh sát đã tìm ra và bắt giữ thành công đối tượng đang nằm trên một giàn giáo tại tầng 6 của một căn nhà đang xây gần đó.

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Đối tượng họ Phùng - chồng cũ nạn nhân, bị cảnh sát bắt giữ

Theo như kết quả điều tra cho thấy, đối tượng là họ Phùng (nam, 32 tuổi), nạn nhân là chị Xuân (nữ, 30 tuổi) có quan hệ vợ chồng, sinh được một cô con gái 2 tuổi. Năm 2019, mặc dù đã ly hôn nhưng hai người vẫn sống chung dưới một mái nhà.

Chị Xuân không có việc làm chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Trong khi họ Phùng làm việc vặt tại công trường, bình thường trầm tính, không ưa nói chuyện. Hàng xóm xung quanh cho biết, hai vợ chồng thường xuyên bất hòa cãi nhau.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chị Xuân xảy ra mâu thuẫn, người chồng đã liên tục đánh chửi chị và con gái rồi đối tượng tức giận siết cổ giết hại vợ, sau đó giấu xác trong tủ đông trong nhà. Hiện đối tượng đã bị công an tạm giam vì liên quan đến tội cố ý giết người. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

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Hai ngày sau khi mất tích, nạn nhân được người dân tìm thấy trong tình trạng bị phân thành nhiều mảnh và bị vứt ở dưới gầm cầu, trong trạm đốt rác.

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