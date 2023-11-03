Một phụ nữ 40 tuổi được cho là đã bị sát hại sau khi bị cưỡng hiếp và thi thể của cô bị phân thành nhiều mảnh.

Cảnh sát địa phương hôm thứ Năm cho biết một phụ nữ Dalit, 40 tuổi, được cho là đã bị sát hại sau khi bị cưỡng hiếp và thi thể của cô bị phân thành nhiều mảnh ở quận Banda, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Hôm thứ Ba, người phụ nữ đến nhà Rajkumar Shukla để dọn dẹp máy xay bột của anh. Khi con gái 20 tuổi của cô đến đó, cô gái nghe thấy tiếng hét của mẹ mình từ một căn phòng bị chốt từ bên trong, cảnh sát cho biết.

Một lúc sau, khi cửa phòng mở ra, cô gái nhìn thấy thi thể người mẹ bị phân thành ba mảnh nên đã báo cảnh sát.

Được biết người đàn ông bị buộc tội đang bỏ trốn và hiện chưa có thông tin bắt giữ nào được đưa ra trong vụ án.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, India Today đưa tin, một thiếu nữ 15 tuổi bị 2 cậu bé bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể khi đi xem hội chợ.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm (26/10) khi cô bé 15 tuổi đi xem hội chợ Dussehra ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) cùng hai anh trai. Cô đang trên đường trở về nhà thì bị hai cậu bé tuổi vị thành niên đi xe đạp bắt cóc, đưa đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp.

Sau đó, họ bỏ cô lại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chú của cô gái đã tìm thấy cô và báo cho mẹ cô, sau đó cả hai đã đến cơ quan cảnh sát để tố cáo.

Được biết cảnh sát đã từ chối đơn tố cáo hiếp dâm và thay vào đó là đơn về một vụ án với lý do trêu chọc.

Cảnh sát nói với cô gái rằng danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại và sẽ không ai kết hôn với cô nếu cô đề cập đến vụ cưỡng hiếp. Họ thậm chí còn nói với cô rằng bị cáo sẽ được trả tự do sau ba tháng vì bị cáo cũng là trẻ vị thành niên, gia đình cho biết.

Tuy nhiên, cảnh sát phủ nhận cáo buộc trên và cho biết họ đang chờ báo cáo y tế của cô gái, sau đó sẽ bổ sung cáo buộc về vụ án nếu cần.

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