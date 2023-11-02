Trên đường về nhà sau khi đi xem hội chợ cùng anh trai, cô gái 15 tuổi bị hai cậu bé tuổi vị thành niên bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm (26/10) khi cô bé 15 tuổi đi xem hội chợ Dussehra ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) cùng hai anh trai. Cô đang trên đường trở về nhà thì bị hai cậu bé tuổi vị thành niên đi xe đạp bắt cóc, đưa đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp.

Sau đó, họ bỏ cô lại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chú của cô gái đã tìm thấy cô và báo cho mẹ cô, sau đó cả hai đã đến cơ quan cảnh sát để tố cáo.

Được biết cảnh sát đã từ chối đơn tố cáo hiếp dâm và thay vào đó là đơn về một vụ án với lý do trêu chọc.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát nói với cô gái rằng danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại và sẽ không ai kết hôn với cô nếu cô đề cập đến vụ cưỡng hiếp. Họ thậm chí còn nói với cô rằng bị cáo sẽ được trả tự do sau ba tháng vì bị cáo cũng là trẻ vị thành niên, gia đình cho biết.

Tuy nhiên, cảnh sát phủ nhận cáo buộc trên và cho biết họ đang chờ báo cáo y tế của cô gái, sau đó sẽ bổ sung cáo buộc về vụ án nếu cần.

Cô gái bị kéo lê, cưỡng hiếp khi đang đi đổ rác: Hoảng loạn, không mảnh vải che thân, chạy ra đại lộ để kêu cứu Cô gái đang đi đổ rác và đang trên đường trở về nhà thì bị một người đàn ông tiếp cận từ phía sau túm tóc và kéo cô đến một bãi đậu xe gần đó rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

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