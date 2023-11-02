Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 cậu bé bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể khi đi xem hội chợ

Thế giới 02/11/2023 10:57

Trên đường về nhà sau khi đi xem hội chợ cùng anh trai, cô gái 15 tuổi bị hai cậu bé tuổi vị thành niên bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm (26/10) khi cô bé 15 tuổi đi xem hội chợ Dussehra ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) cùng hai anh trai. Cô đang trên đường trở về nhà thì bị hai cậu bé tuổi vị thành niên đi xe đạp bắt cóc, đưa đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp

Sau đó, họ bỏ cô lại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chú của cô gái đã tìm thấy cô và báo cho mẹ cô, sau đó cả hai đã đến cơ quan cảnh sát để tố cáo.       

Được biết cảnh sát đã từ chối đơn tố cáo hiếp dâm và thay vào đó là đơn về một vụ án với lý do trêu chọc. 

Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 cậu bé bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể khi đi xem hội chợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát nói với cô gái rằng danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại và sẽ không ai kết hôn với cô nếu cô đề cập đến vụ cưỡng hiếp. Họ thậm chí còn nói với cô rằng bị cáo sẽ được trả tự do sau ba tháng vì bị cáo cũng là trẻ vị thành niên, gia đình cho biết.

Tuy nhiên, cảnh sát phủ nhận cáo buộc trên và cho biết họ đang chờ báo cáo y tế của cô gái, sau đó sẽ bổ sung cáo buộc về vụ án nếu cần.       

Cô gái bị kéo lê, cưỡng hiếp khi đang đi đổ rác: Hoảng loạn, không mảnh vải che thân, chạy ra đại lộ để kêu cứu

Cô gái bị kéo lê, cưỡng hiếp khi đang đi đổ rác: Hoảng loạn, không mảnh vải che thân, chạy ra đại lộ để kêu cứu

Cô gái đang đi đổ rác và đang trên đường trở về nhà thì bị một người đàn ông tiếp cận từ phía sau túm tóc và kéo cô đến một bãi đậu xe gần đó rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống cưỡng hiếp hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích