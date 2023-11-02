Trước đó, người đàn ông này bị kết án 15 năm tù vì tội giết người vào năm 2006 và được trả tự do vào tháng 10 năm 2021, nhưng chưa đầy hai năm sau đó ông lại phạm tội tấn công tình dục.

Văn phòng Công tố quận Jeju (Hàn Quốc) ngày 1/11 thông báo đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm ban đầu kết án 12 năm tù đối với ông A. (60 tuổi), người bị bắt và bị truy tố tội hiếp dâm và gây thương tích, với lý do tuyên án bất công và các lý do khác.

Cơ quan công tố cho biết: "Trong vụ án này, bị cáo đã đột nhập vào nơi ở của nạn nhân 86 tuổi, giả vờ cưỡng hiếp và hành hung bà đến mức khiến bà bị gãy răng cửa. Tội phạm rất nghiêm trọng".

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Cơ quan công tố cho biết thêm: “Tuy nhiên, bị cáo đã phủ nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra và tìm cách đòi lại thiệt hại rằng".

Cơ quan công tố cho biết: “Đặc biệt, bị cáo bị kết án 15 năm tù vì tội giết người vào năm 2006 và được trả tự do vào tháng 10 năm 2021, nhưng chưa đầy hai năm sau đó bị cáo lại phạm một tội khác nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì việc truy tố để bản án có thể được thông qua”.

Trước đó, ngày 2/5, ông A. bị tố cáo đột nhập vào nhà bà B. (86 tuổi), người hàng xóm mà ông quen biết và xâm hại tình dục bà. Phía công tố yêu cầu mức án 15 năm tù giam và lệnh quản chế nhưng tòa sơ thẩm tuyên phạt ông A. 12 năm tù giam và 5 năm quản chế.

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