Bạn gái đang ngủ trong phòng thì nam thanh niên lẻn vào cưỡng hiếp, đánh và dọa sẽ giết cả gia đình nếu la hét.

Tòa án đặc biệt giải quyết các vụ án theo Đạo luật Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi tấn công tình dục (POCSO) ở quận Jaipur, Ấn Độ đã kết án tù chung thân nam thanh niên 21 tuổi vì tội cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi 10 tháng.

Tòa án cũng phạt nam thanh niên 1,21 lakh rupee (khoảng 35,7 triệu đồng).

Tòa án cho biết bị cáo đã thừa nhận rằng anh và nạn nhân bị anh bị cưỡng hiếp yêu nhau và anh cũng đã đến nhà của nạn nhân thời điểm xảy ra vụ việc.

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“Mặc dù vậy, cô gái vẫn còn vị thành niên. Ngay cả khi cô gái có sự đồng ý trong quan hệ thể xác, điều đó vẫn không được chấp nhận vì cô gái còn là trẻ vị thành niên vào thời điểm phạm tội. Ngoài ra, xét nghiệm ADN và các báo cáo y tế khác đã chứng minh rằng nam thanh niên đã cưỡng hiếp cô gái”, tòa án cho biết.

Cơ quan công tố báo cáo với tòa rằng vào ngày 5/7/2019, nạn nhân bị cưỡng hiếp đã nộp đơn tố cáo tại đồn cảnh sát Pragpura ở ngoại ô Jaipur nói rằng vụ việc xảy ra khi cô đang ở nhà chú ngoại để học và đến làng để gặp bố mẹ mình.

Ngày 4/7/2019, khi bố mẹ cô đang ngủ trên sân thượng còn cô đang ngủ trong phòng thì bị cáo Ajay Singh đã đến và cưỡng hiếp cô. Khi cô la hét, bị cáo đã đánh cô và dọa giết cả gia đình.

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