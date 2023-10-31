Thiếu niên 16 tuổi cưỡng bức học sinh tiểu học ở hành lang chung cư

Thế giới 31/10/2023 11:38

Một học sinh trung học 16 tuổi cưỡng bức một học sinh tiểu học ở hành lang chung cư đã bị bắt giữ.

Ngày 27/10, Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) đã phát lệnh bắt giữ A., một học sinh trung học, với cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi tình dục.
A. bị buộc tội cưỡng bức học sinh tiểu học B. ở hành lang một chung cư ở Suwon, tỉnh Kyunggi, vào khoảng 6 giờ chiều ngày 25/10.

A. sống gần chung cư đã theo B. vào chung cư, cùng nhau đi thang máy, kéo B. ra khỏi thang máy khi B. đang chuẩn bị về nhà, gây án rồi bỏ trốn.

Cảnh sát được điều động sau khi nhận được trình báo từ cha mẹ nạn nhân, đã truy tìm và bắt giữ A. thông qua phân tích camera quan sát.

Thiếu niên 16 tuổi cưỡng bức học sinh tiểu học ở hành lang chung cư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát sẽ điều tra sâu hơn về động cơ phạm tội của A.

Trong khi đó, cùng ngày, trường hợp khác là một thiếu niên C. tấn công tình dục một học sinh tiểu học tại một căn hộ ở Bundang-gu, Seongnam-si, đã bác bỏ lệnh bắt giữ. 

Chi nhánh Seongnam của Tòa án quận Suwon nêu lý do bác bỏ lệnh bắt giữ: “Chúng tôi đã xem xét thực tế là nghi phạm có nơi ở cố định và đã thừa nhận hành vi phạm tội”.

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