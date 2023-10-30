Thiếu nữ 19 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể suốt 20 ngày

Thế giới 30/10/2023 10:26

Một cô gái 19 tuổi được cho là đã bị 5 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trong 20 ngày với sự hỗ trợ của 2 người phụ nữ khác sau khi trốn thoát đã đến đồn cảnh sát nộp đơn tố cáo.

Một cô gái 19 tuổi ở quận Sambhal, Ấn Độ, bị 5 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trong 20 ngày với sự hỗ trợ của 2 người phụ nữ khác. Cô gái đã trốn thoát và trình báo sự việc với cảnh sát. 7 bị cáo đã bị buộc tội theo nhiều tội danh khác nhau của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Cô gái trốn thoát khai với cảnh sát rằng cô bị Mohd Arshad và Asimon bắt cóc vào 27/9. Họ đã dùng thuốc mê và đưa cô đến nhà một người bạn của họ là Ashiq Khan ở quận Moradabad, rồi cả 3 người cưỡng hiếp cô tại đây.              

Không chỉ dừng lại ở đó, sau đó có sự tham gia của Sony Hussain và Faiz Alam, hai người này cũng đã cưỡng hiếp cô nhiều lần.

Trong đơn khiếu nại của mình, cô gái cho biết bị cáo được hai người phụ nữ là Saira Begum và Zeha Khan hỗ trợ.   

Thiếu nữ 19 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể suốt 20 ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô cho biết thêm, ngày 12/10, cô đã trốn thoát khỏi nơi ở của các bị cáo và trở về nhà. Vì tình trạng của cô không tốt nên anh trai đã đưa cô đến bệnh viện tư để kiểm tra. Sau khi xuất viện, cô quyết định đến gặp cảnh sát tố cáo.      

Một sĩ quan cho biết: "Một cô gái đã đưa ra cáo buộc bắt cóc và hiếp dâm tập thể đối với 7 người, và sau cuộc điều tra ban đầu, chúng tôi đã đăng ký báo cáo đối với tất cả bị cáo theo các phần liên quan. Cô gái được đưa đi kiểm tra y tế và chúng tôi đã ghi âm lời khai của cô ấy theo mục 161 Luật Tố tụng Hình sự (CrPC) của Ấn Độ". 

7 người này đã bị khởi tố theo các mục 376D (hiếp dâm tập thể), 366 (bắt cóc một phụ nữ để ép kết hôn), 323 (cố ý gây tổn thương), 328 (gây thương tích bằng thuốc độc), 344 (giam giữ trái phép 10 ngày hoặc trên 10 ngày) và 506 (đe dọa) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của người bị hại theo chỉ thị của Tòa án Tối cao đối với các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).  

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