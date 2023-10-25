Người đàn ông cưỡng hiếp bạn học của con gái 19 lần, dùng điện thoại quay clip để đe dọa nạn nhân

Thế giới 25/10/2023 10:59

Một người đàn ông là tài xế ô tô cho trường học bị đưa ra xét xử vì tội tấn công tình dục một nữ sinh trung học là bạn của con ông trong nhiều năm, bị kết án 15 năm tù trong phiên tòa thứ hai.

Ngày 20/10, Phòng Hình sự số 1 của Tòa án Tối cao Daejeon (Chủ tọa phiên tòa Song Seok-bong) đã kết án ông A. (55 tuổi), người bị truy tố tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, hãm hiếp và quay phim bằng máy ảnh, mức án 15 năm tù, mức án như phiên tòa đầu tiên. 

Ông A. vẫn giữ nguyên sự vô tội kể từ phiên tòa đầu tiên, nói trong phiên tòa phúc thẩm: “Cho dù bị tước đoạt mạng sống thì tôi cũng không có tội". Ông nói thêm: “B. chỉ diễn kịch và chưa từng quan hệ tình dục. B. đã yêu cầu chụp ảnh trước”, ông khẳng định.

Tuy nhiên, tòa sơ thẩm lần thứ hai cho rằng: “Nạn nhân đưa ra những lời khai chi tiết và nhất quán về các bộ phận trên cơ thể của bị cáo. Nếu không nhìn trực tiếp thì khó có thể biết được, chẳng hạn như hình dáng bên ngoài của các bộ phận chính trên cơ thể.

Ngoài ra, nạn nhân còn thừa nhận bị cáo đã dụ dỗ, cưỡng hiếp nạn nhân 19 lần khi cô đang ở tuổi vị thành niên".

Khiếu nại của ông A. bị cáo bị bác bỏ. 

Người đàn ông cưỡng hiếp bạn học của con gái 19 lần, dùng điện thoại quay clip để đe dọa nạn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, A. dọa tung ảnh khỏa thân của nữ sinh trung học B. chụp tại phòng tài xế năm 2017. Tính đến tháng 1/2021, ông A. bị bắt và bị truy tố về tội đe dọa và tấn công tình dục hàng chục lần tại văn phòng và nhà nghỉ. 

Tại phiên tòa, ông A. khai: "B. từng làm việc bán thời gian tại văn phòng trường học, khi tôi đi vắng rồi trở về văn phòng, tôi thấy B. chụp ảnh khỏa thân bằng điện thoại thông minh nên đã khiển trách. Tôi thậm chí còn không biết ảnh được quay bằng điện thoại thông minh của mình".  

Theo đó, khi cơ quan công tố đưa ra hồ sơ về việc ông A. ở tại văn phòng tài xế và cơ sở lưu trú hơn 1 giờ dựa theo dòng thời gian trên điện thoại di động của nạn nhân, ông A. đã phủ nhận cáo buộc và cho biết: “Tôi đến nhà nghỉ nhưng chỉ nói chuyện bên ngoài thôi". 

Hành vi phạm tội tưởng chừng chỉ dừng lại khi B. đi học đại học ở nước ngoài, nhưng ông A. tiếp tục gửi ảnh khỏa thân cho nạn nhân. Nạn nhân B. kể: “Những ký ức kinh hoàng lại ùa về, tôi quyết định lấy hết can đảm và nộp đơn khiếu nại vì nghĩ rằng cuộc sống như ác mộng của mình có thể lặp lại”.

Tòa xét xử buổi sơ thẩm giải thích lý do tuyên án: “Bị cáo đưa ra những lời khai không thể tin được nói rằng: 'B. khỏa thân đợi tôi trong văn phòng và yêu cầu tôi quay phim'. Mặt khác, thông tin về địa điểm và xét về đặc điểm hình thể của bị cáo như lời khai của nạn nhân, có thể đánh giá lời khai của nạn nhân là đáng tin cậy. 

Bị cáo phạm tội lợi dụng uy tín là cha của một người bạn của nạn nhân nhưng liên tục đưa ra những lời bào chữa vô lý, làm tổn hại đến danh tiếng của nạn nhân. Vì điều này, nạn nhân đã phải trải qua khoảng thời gian đau đớn phải ra hầu tòa hai lần và thẩm vấn nhân chứng một lần nữa". 

Tòa án Tối cao Daejeon kết án ông A. 15 năm tù và buộc phải đeo thiết bị điện tử theo dõi vị trí (vòng chân điện tử) trong 20 năm, phải tiết lộ và thông báo thông tin cá nhân trong 10 năm và hạn chế việc làm tại các cơ sở phúc lợi dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lao động, người khuyết tật trong 10 năm. Tuy nhiên, ông A. phản đối và kháng cáo.   

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