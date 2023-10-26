Cô gái bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể ngay trước mặt chồng, biết được nguyên nhân ai cũng khóc

Thế giới 26/10/2023 11:12

Người phụ nữ trẻ bị 4 người đàn ông kéo vào rừng và cưỡng hiếp nhiều lần trước khi bỏ trốn đã tức tốc đến đồn cảnh sát nộp đơn tố cáo.

Theo tờ New Indian Express đưa tin, một phụ nữ đã có gia đình được cho là bị 4 người cưỡng hiếp tập thể ngay trước mặt chồng mình trong một khu rừng gần Kankadahad thuộc quận Dhenkanal (Ấn Độ) vào đêm ngày 21/10.

Cảnh sát Bhuban đã bắt giữ một người liên quan đến vụ này trong khi ba người khác đang lẩn trốn. 

Việc bắt giữ được thực hiện dựa trên đơn tố cáo do chồng của nạn nhân nộpCảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang truy lùng ba người còn lại được cho là có liên quan đến vụ án”.  

Theo cảnh sát, người phụ nữ 28 tuổi cùng chồng đã đi xe máy đến Kankadahad khi vụ việc xảy ra thì 4 tên côn đồ đi xe máy khác đã chặn họ lại.

Đầu tiên 4 tên côn đồ đánh người chồng và trói anh vào gốc cây bằng dây thừng. Sau đó, kéo người phụ nữ vào rừng và cưỡng hiếp cô nhiều lần trước khi bỏ trốn.

Cảnh sát cho biết thêm, người phụ nữ và chồng vào ngày hôm sau đã nộp đơn tố cáo tới đồn cảnh sát Bhuban về vụ việc. 

Một quan chức cho cho biết: "Dựa trên báo cáo, chúng tôi đã bắt giữ 1 trong 4 người có liên quan đến tội ác. Nạn nhân đã được đưa đi kiểm tra y tế và một cuộc truy lùng quy mô lớn đã được triển khai để truy bắt những thủ phạm còn lại. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm bắt được những tên tội phạm bỏ trốn".  

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