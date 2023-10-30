Cưỡng bức tập thể nữ nhân viên phục vụ trên sân golf, nhóm người đàn ông trên 60 tuổi nhận kết đắng

Thế giới 30/10/2023 09:40

Những người đàn ông ở độ tuổi trên 60 cưỡng bức các nữ nhân viên phục vụ trên sân golf đã bị pháp luật trừng phạt.

Ngày 30/10, Tòa án hình sự quận Gwangju (Chánh án Lee Gwang-heon) đã kết án ông A. (68 tuổi), 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế, ông B. (64 tuổi) phạt tiền 4 triệu won (khoảng 72.72 triệu đồng) và ông C. (67 tuổi) phạt tiền 2 triệu won (khoảng 36.36 triệu đồng).    

Họ bị truy tố về tội thay phiên nhau quấy rối tình dục các nữ nhân viên phục vụ trên sân golf tại sân golf ở Hwasun, Jeollanam-do vào ngày 26/10/2022. 

Cưỡng bức tập thể nữ nhân viên phục vụ trên sân golf, nhóm người đàn ông trên 60 tuổi nhận kết đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi cùng nhau chơi golf, họ đã có hành vi hành hung không đứng đắn như cố tình dùng dụng cụ chơi golf chạm vào các bộ phận cơ thể của nạn nhân và túm lấy cánh tay của các nữ nạn nhân.

Khi bị nạn nhân phản đối hành vi này, ông A. đã không ngần ngại đưa ra những lời lẽ có hành vi quấy rối tình dục nghiêm trọng.

Chánh án Lee Gwang-heon cho biết lí do tuyên án: "Những tổn thương tâm lý mà nạn nhân phải gánh chịu, chẳng hạn như khó chịu về tình dục và bị sỉ nhục do hành vi của ông A. và ông B. gây ra là rất đáng kể. 

Mức án dành cho ông A. được xác định trên cơ sở xem xét toàn diện việc ông đã nhiều lần bị xử lý hình sự, trong đó có tội bạo lực". 

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