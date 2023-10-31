Một mình đi thuê nhà, cô gái bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp ngay tầng trệt của một khu dân cư

Thế giới 31/10/2023 11:08

Một phụ nữ 32 tuổi bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp khi đang tìm phòng cho thuê đã gọi đến đồn cảnh sát để tố cáo.

Cảnh sát địa phương cho biết hôm thứ Hai (30/10), một phụ nữ 32 tuổi đã bị hai người đàn ông cưỡng hiếp ở khu vực Burari phía bắc Delhi (Ấn Độ), trong đó có một người buôn bán bất động sản, người mà nạn nhân đã tiếp xúc khi đang tìm phòng cho thuê.

Cảnh sát cho biết người buôn bán bất động sản được xác định là Jitender, 52 tuổi, cư dân Burari, đã bị bắt. 

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được cuộc gọi về vụ việc vào Chủ nhật (29/10). Chính nạn nhân đã thực hiện cuộc gọi tố cáo, DCP (miền Bắc) Manoj Meena cho biết. 

Một mình đi thuê nhà, cô gái bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp ngay tầng trệt của một khu dân cư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

DCP cho biết người phụ nữ nói với họ rằng cô đã gặp người buôn bán bất động sản khi đang tìm phòng cho thuê.

DCP cho biết người phụ nữ cáo buộc rằng ông Jitender đã cho cô uống đồ uống có pha chất say rồi cưỡng hiếp cô ở tầng trệt của một khu dân cư, cùng với một người đàn ông lạ mặt khác, người có mặt trong toàn bộ vụ việc. 

DCP cho biết cả hai bị cáo đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi vụ việc xảy ra.

Cảnh sát cho biết nạn nhân ngay lập tức được đưa đi kiểm tra y tế và lời khai của nạn nhân đã được ghi âm lại theo mục 161 Luật Tố tụng Hình sự (CrPC) của Ấn Độ. 

Cảnh sát cho biết vụ hiếp dâm, gây thương tích bằng thuốc và đe dọa hình sự đã được lập hồ sơ.

 

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