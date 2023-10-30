Bị từ chối gặp mặt sau lần làm 'chuyện ấy', cô gái đệ đơn kiện sếp cưỡng hiếp mình, không ngờ phải nhận 'kết đắng'

Thế giới 30/10/2023 17:04

Một phụ nữ đã có gia đình ở độ tuổi 30 khai báo gian dối mình bị sếp 'cưỡng hiếp' vừa được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 25/10, tại phiên tòa phúc thẩm, Phòng Hình sự Tòa án Quận Changwon đã thông báo hủy bỏ bản án trong phiên tòa ban đầu đối với chị A. (37 tuổi) và tuyên phạt chị A. 1 năm tù giam và 2 năm quản chế. Tòa án cũng yêu cầu A. thực hiện 120 giờ phục vụ cộng đồng.

Theo tòa, chị A. - người đã có gia đình - bị truy tố tội vu khống khi đồng thuận quan hệ tình dục với anh B., cấp trên tại nơi làm việc, vào tháng 1/2020 nhưng khoảng 6 tháng sau đó nộp đơn tố cáo sai sự thật, cho rằng: “Anh B. đã lợi dụng vị trí của mình để cưỡng hiếp tôi".   

Bị từ chối gặp mặt sau lần làm 'chuyện ấy', cô gái đệ đơn kiện sếp cưỡng hiếp mình, không ngờ phải nhận 'kết đắng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi quan hệ tình dục cùng anh B., chị A. liên tục yêu cầu gặp anh B. nhưng bị từ chối nên đã nộp đơn tố cáo. 

Chị A. cho rằng đây không phải là cáo buộc sai sự thật vì quan hệ tình dục không có sự đồng thuận của nhau.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm chấp nhận lời khai của nhân chứng ban đầu: “Chị A. ngủ với sếp và nói có lỗi với chồng”, “cô ấy vừa cười vừa nói và mô tả chi tiết buổi quan hệ tình dục”. 

Tòa phúc thẩm cho rằng: “Những cáo buộc sai sự thật cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời bản chất của hành vi phạm tội này là rất xấu vì đây là tội bạo lực tình dục vô tội mà lời khai của nạn nhân là bằng chứng thuyết phục". 

Tuy nhiên, tòa nêu lý do giảm án: "Xét thấy bị cáo không mong muốn bị trừng phạt sau khi đạt được thỏa thuận tại phiên tòa phúc thẩm và không có tiền án tiền sự vượt mức phạt tiền, bản án của phiên tòa ban đầu dường như là nặng". 

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Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội cưỡng hiếp quan hệ tình dục

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