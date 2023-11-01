Đơn vị của sở đã bắt giữ Mike Kevin Jacques, 24 tuổi, ở Miami, vài giờ sau đó. Cảnh sát lo ngại có thể còn có những nạn nhân khác.

Một người phụ nữ đi đổ rác vào sáng sớm thứ Hai (ngày 30/10) là nạn nhân của một vụ bạo lực tình dục, theo Cảnh sát Thành phố Miami (Mỹ), khi cô bị kéo vào một bãi đậu xe và cưỡng hiếp .

Seeds khai với các nhà điều tra rằng, vào lúc 5h30 sáng thứ Hai, ngày 30/10, cô đang đi đổ rác và đang trên đường trở về nhà thì bị một người đàn ông tiếp cận cô từ phía sau tóm lấy cô.

Nạn nhân, Taylor Seeds, nói rằng cô đã để ý đến Jacques vào đêm hôm trước ngày xảy ra vụ việc. “Mặt anh ta lộ ra ngoài. Nó giống như đôi mắt của anh ta, tôi không biết giải thích điều đó là gì", cô nói.

Cô khai với cảnh sát rằng người đàn ông đã túm tóc cô và kéo cô ra khỏi nhà và đến một bãi đậu xe gần đó.

“Anh ta tóm lấy tôi từ phía sau, cố gắng đẩy tôi vào trong và tôi đã kịp đóng và khóa cửa lại. Và từ đó tôi chống trả với anh ta".

Cô nói với các nhà điều tra rằng cô đã tích cực chống trả với người đàn ông và la hét cầu cứu nhưng anh đã cởi quần áo và cưỡng hiếp cô.

Seeds đã có thể thoát ra và chạy đi tìm sự giúp đỡ. Theo báo cáo, nạn nhân không mặc quần áo khi cô vẫy tay chào một Sĩ quan Cảnh sát Miami đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại lộ Bắc Miami.

Đoạn phim giám sát từ khu vực đã chứng thực các chi tiết mà nạn nhân đưa ra và cũng cho thấy nghi phạm đến trên một chiếc BMW X3 mẫu màu trắng mới hơn với decal dành cho người khuyết tật và nhãn dán màu trắng ở phía trên bên trái của kính chắn gió.

Cảnh sát báo cáo rằng chiếc xe được cho là bà của nghi phạm thuê.

Đến 2h30 chiều, các thám tử theo dõi Jacques rời khỏi nhà và lên xe. Jacques bị cảnh sát chặn lại tại Đại lộ số 7 NW và đường số 58 NW.

Jacques phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm tấn công tình dục và bắt cóc, cùng các cáo buộc khác.

Theo cảnh sát, nạn nhân đã thể hiện sự dũng cảm khi đứng ra tố cáo tội ác, các cảnh sát tin rằng có thể còn có thêm nạn nhân và đang kêu gọi họ trình báo.