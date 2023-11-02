Cô gái 22 tuổi bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể trong 2 tháng, quay cảnh nóng tống tiền: Đã treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh tố cáo 3 thủ phạm

Thế giới 02/11/2023 17:32

Trong mảnh giấy ghi chú của mình, cô gái đã đề cập đến tên của thủ phạm đã cưỡng hiếp tập thể cô nhiều lần, cho biết họ đã quay phim lại và tống tiền cô. 

Một phụ nữ 22 tuổi được cho là đã chết do tự tử bằng cách treo cổ vào quạt trần hôm thứ Ba ở Bikaner, bang Rajasthan (Ấn Độ) sau khi cô bị cưỡng hiếp tập thể nhiều lần trong khoảng thời gian hai tháng bởi 2 người đàn ông, những người này cũng đã quay phim và tống tiền cô, cảnh sát cho biết.   

Cảnh sát cho biết vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi cha của người phụ nữ này nộp đơn khiếu nại vào tối thứ Tư cáo buộc 3 người gián tiếp gây ra cái chết cho con gái ông sau khi cưỡng hiếp tập thể cô.

Cảnh sát cho biết họ cũng tìm thấy một mảnh giấy trong đó người phụ nữ nêu tên ba thủ phạm, trong đó có một cô gái.

Cô gái 22 tuổi bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể trong 2 tháng, quay cảnh nóng tống tiền: Đã treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh tố cáo 3 thủ phạm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, người phụ nữ này làm đại diện cho một công ty kinh doanh tài sản, thông qua một người bạn của mình, cô đã liên lạc với hai hung thủ là Karan Jhamb và Mohit Arora và trở thành bạn của họ.

Trong mảnh giấy ghi chú của mình, người phụ nữ đề cập rằng trong khi Jhamb và Arora cưỡng hiếp tập thể cô nhiều lần, họ đã quay phim lại và tống tiền cô. 

Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã kể lại sự việc cho em gái mình trước khi treo cổ tự tử và người em sau đó đã báo cho cha cô.

Một nhân viên đồn cảnh sát Sadar, nói với HT rằng họ đã lập hồ sơ vụ án dựa trên đơn khiếu nại của người cha và báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận rằng người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp tập thể.

Nhân viên đồn cảnh sát này cho biết vụ việc sẽ được lập hồ sơ để điều tra sâu hơn về vụ án này. 

Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 cậu bé bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể khi đi xem hội chợ

Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 cậu bé bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể khi đi xem hội chợ

Trên đường về nhà sau khi đi xem hội chợ cùng anh trai, cô gái 15 tuổi bị hai cậu bé tuổi vị thành niên bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống cưỡng hiếp cưỡng hiếp tập thể

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích