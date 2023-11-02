Trong mảnh giấy ghi chú của mình, cô gái đã đề cập đến tên của thủ phạm đã cưỡng hiếp tập thể cô nhiều lần, cho biết họ đã quay phim lại và tống tiền cô.

Một phụ nữ 22 tuổi được cho là đã chết do tự tử bằng cách treo cổ vào quạt trần hôm thứ Ba ở Bikaner, bang Rajasthan (Ấn Độ) sau khi cô bị cưỡng hiếp tập thể nhiều lần trong khoảng thời gian hai tháng bởi 2 người đàn ông, những người này cũng đã quay phim và tống tiền cô, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho biết vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi cha của người phụ nữ này nộp đơn khiếu nại vào tối thứ Tư cáo buộc 3 người gián tiếp gây ra cái chết cho con gái ông sau khi cưỡng hiếp tập thể cô.

Cảnh sát cho biết họ cũng tìm thấy một mảnh giấy trong đó người phụ nữ nêu tên ba thủ phạm, trong đó có một cô gái.

Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, người phụ nữ này làm đại diện cho một công ty kinh doanh tài sản, thông qua một người bạn của mình, cô đã liên lạc với hai hung thủ là Karan Jhamb và Mohit Arora và trở thành bạn của họ.

Trong mảnh giấy ghi chú của mình, người phụ nữ đề cập rằng trong khi Jhamb và Arora cưỡng hiếp tập thể cô nhiều lần, họ đã quay phim lại và tống tiền cô.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã kể lại sự việc cho em gái mình trước khi treo cổ tự tử và người em sau đó đã báo cho cha cô.

Một nhân viên đồn cảnh sát Sadar, nói với HT rằng họ đã lập hồ sơ vụ án dựa trên đơn khiếu nại của người cha và báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận rằng người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp tập thể.

Nhân viên đồn cảnh sát này cho biết vụ việc sẽ được lập hồ sơ để điều tra sâu hơn về vụ án này.

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