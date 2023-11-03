Cơ quan công tố đề nghị mức án 21 năm 6 tháng tù giam, 10 năm quản chế và 10 năm cấm lao động đối với nam thanh niên 23 tuổi hành hung một nữ hàng xóm vì mục đích tấn công tình dục.

Trong phiên tòa được tổ chức vào ngày 1/11 tại chi nhánh Anyang của Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc), cơ quan công tố đã đề nghị mức án 21 năm 6 tháng tù giam, 10 năm quản chế và 10 năm cấm lao động đối với A. (23 tuổi) về tội hiếp dâm và gây thương tích. A. bị bắt và bị truy tố về tội hành hung B., một phụ nữ ở độ tuổi 20, khi đánh cô nhiều lần và cố gắng tấn công tình dục cô trong thang máy của một căn hộ ở thành phố Uiwang vào khoảng 12h10 chiều ngày 5/7.

A. bị bắt và bị truy tố về tội hành hung B., một phụ nữ ở độ tuổi 20, khi đánh cô nhiều lần và cố gắng tấn công tình dục cô trong thang máy của một căn hộ chung cư. Ảnh: Yonhap News/Seoul Shinmun Thời điểm xảy ra vụ việc, thang máy người phụ nữ B. đang đi dừng ở tầng 12, anh A. bước lên phía trước bấm nút xuống tầng 10, khi cửa đóng lại, A. quay lại tấn công, bóp cổ và hành hung B. đang đứng bên trong. Khi cửa tầng 10 mở, A. kéo B. ra ngoài định cưỡng hiếp nhưng bị cảnh sát bắt giữ khi người dân trình báo sau khi nghe thấy tiếng hét của nạn nhân.

Được biết, A. và B. là hàng xóm, sống cùng tòa nhà nhưng không hề quen biết nhau. Vì bị A. hành hung, B. bị thương kéo dài 3 tuần, trong đó có gãy xương sườn. Sau khi bị bắt, A. bị cáo buộc nhiều lần đá vào tấm bảng acrylic trong phòng giam của đồn cảnh sát (cố ý làm hư hỏng tài sản công), cởi quần áo và thực hiện hành vi không đúng trong phòng bảo vệ của đồn cảnh sát trước mặt các cảnh sát (tội không đứng đắn nơi công cộng) và có ý định tự còng tay mình trong phòng tạm giữ của đồn cảnh sát, đồng thời còn bị cáo buộc cố ý cắn và đá cảnh sát (cản trở người thi hành công vụ). Tại phiên tòa đầu tiên diễn ra vào tháng 9, luật sư bào chữa cho rằng A. yếu đuối về tinh thần và thể chất và lập luận: “Anh ấy không hài lòng với những người phụ nữ không đi nghĩa vụ quân sự và bị ám ảnh bởi ảo tưởng phạm tội". Phiên tòa tuyên án ông A sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng sau.

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